【聚焦數據】內地９月人幣計出口降０﹒７％，進口降６﹒２％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國海關總署公布，以人幣計，９月當月

，中國外貿進出口總值２﹒７８萬億元，下降３﹒３％。其中，出口１﹒５３萬億元，下降０﹒

７％；進口１﹒２５萬億元，下降６﹒２％。

今年前三季度進出口總值２２﹒９１萬億元，比去年同期增長２﹒８％。其中，出口

１２﹒４８萬億元，增長５﹒２％；進口１０﹒４３萬億元，下降０﹒１％；貿易順差２﹒０５

萬億元，擴大４４﹒２％。

