【聚焦數據】內地９月人幣計出口降０﹒７％，進口降６﹒２％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國海關總署公布，以人幣計，９月當月
，中國外貿進出口總值２﹒７８萬億元，下降３﹒３％。其中，出口１﹒５３萬億元，下降０﹒
７％；進口１﹒２５萬億元，下降６﹒２％。
今年前三季度進出口總值２２﹒９１萬億元，比去年同期增長２﹒８％。其中，出口
１２﹒４８萬億元，增長５﹒２％；進口１０﹒４３萬億元，下降０﹒１％；貿易順差２﹒０５
萬億元，擴大４４﹒２％。
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