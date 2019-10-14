《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國海關公布，前三季度中美貿易總值２
﹒７５萬億元（人民幣．下同），下降１０﹒３％。中國對前兩大貿易夥伴歐盟、東盟分別進出
口３﹒５７萬億元、３﹒１４萬億元，分別增長８﹒６％和１１﹒５％，分別佔中國外貿總值的
１５﹒６％和１３﹒７％。
同期，中日貿易總值１﹒５８萬億元，增長０﹒１％。
此外，對「一帶一路」沿線國家合計進出口６﹒６５萬億元，增長９﹒５％，高出全國外貿
整體增速６﹒７個百分點，佔中國外貿總值的２９％。
14/10/2019 10:10
【貿易開戰】首三季中美貿易總值２﹒７５萬億人幣，降１０﹒３％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國海關公布，前三季度中美貿易總值２
﹒７５萬億元（人民幣．下同），下降１０﹒３％。中國對前兩大貿易夥伴歐盟、東盟分別進出
口３﹒５７萬億元、３﹒１４萬億元，分別增長８﹒６％和１１﹒５％，分別佔中國外貿總值的
１５﹒６％和１３﹒７％。
同期，中日貿易總值１﹒５８萬億元，增長０﹒１％。
此外，對「一帶一路」沿線國家合計進出口６﹒６５萬億元，增長９﹒５％，高出全國外貿
整體增速６﹒７個百分點，佔中國外貿總值的２９％。
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