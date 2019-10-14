【駐滬專電】人行上海總部進一步完善銀行間債券市場備案管理

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》人行上海總部近日發布公告，對銀行間債

券市場備案管理涉及債券投資人員的有關事項進行調整。

公告稱，取消銀行間債市備案環節中關於合格機構投資者提交債券投資人員的培訓證書的規

定，進一步簡化備案管理，更加便利合格機構投資者進入銀行間債券市場。

同時，公告要求合格機構投資者加強對債券投資人員的管理培訓，建立相應的管理培訓制度

，增強市場機構在債券投資人員管理培訓中的自主性和主體責任。

