《午市前瞻》港股本周上望２６８００，待整固後下周挑戰二萬七關



《經濟通通訊社１４日專訊》中美貿易似乎再現曙光，其中中方開始向美購入農產品，而美

國總統特朗普亦放風預料貿易戰接近結束。今早亞洲股市全面造好，港股方面亦跟隨高開逾二百

點，並企穩２６５００點關口。貿易戰相關股份再度上揚，部分手機設備及濠賭股亦造好，惟舜

宇（０２３８２）逆市向下，成為最差表現藍籌。

最終恆指半日收報２６５７８點，升２６９點或升１﹒０３％，主板成交５４３﹒１９億元

。國企指數報１０５４７點，升９５點或升０﹒９１％。

內地Ａ股表現同樣上揚，上證綜合指數報３０１４點，升４１點或升１﹒３８％，成交

１４６５﹒２７億元人民幣。深證成份指數報９７９４點，升１２７點或升１﹒３２％，成交

２０２１﹒５３億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）升０﹒２５％，報２３７﹒８元；騰訊（００７００）

升１﹒６６％，報３３０﹒２元；建行（００９３９）升１﹒４７％，報６﹒２２元；中移動

（００９４１）跌１﹒１３％，報６５﹒８５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒３７％，報

７４﹒２５元。



＊博彩股出口股全線反彈，手機股造好舜宇逆市挫＊



濠賭股今早受貿易戰消息影響而全線反彈，雖然花旗早前對澳門第四季博彩收入感到悲觀，

但無礙濠賭股表現，其中銀河娛樂（０００２７）升４﹒０７％，報５１﹒１５元，為表現最佳

藍籌；新濠國際（００２００）升４﹒８２％，報１９﹒５６元；澳博控股（００８８０）升

３﹒９６％，報７﹒８７元；永利澳門（０１１２８）升５﹒５６％，報１５﹒９６元；金沙中

國（０１９２８）升２﹒５４％，報３６﹒３５元；美高梅中國（０２２８２）升２﹒４４％，

報１２﹒６元。

貿易戰消息同樣令中美擁有業務和出口相關類股份反彈，萬洲國際（００２８８）升

３﹒１１％，報７﹒６３元；創科實業（００６６９）升４﹒０２％，報５６﹒９５元；偉易達

（００３０３）急升６﹒０７％，報７０﹒７５元；利豐（００４９４）揚１﹒１５％，報

０﹒８８元；信義玻璃（００８６８）漲２﹒７５％，報８﹒９８元；。

手機設備股同樣隨市上揚，雖然中美之間達成部分協議，但華為仍在美方黑名單之上，意味

新推出得ＭＡＺＥ系列手機仍無法使用谷歌部分功能，舜宇光學今早逆市下挫，為最差表現藍籌

，跌３﹒３９％，報１１４元；瑞聲科技（０２０１８）升０﹒１１％，報４６元；比亞迪電子

（００２８５）升１﹒５７％，報１１﹒６６元；通達集團（００６９８）升３﹒３９％，報

０﹒６１元；丘鈦科技（０１４７８）升１﹒６１％，報９﹒４４元；鴻騰精密（０６０８８）

升３﹒５４％，報３﹒２２元。



＊國務院擬穩定藥品價格，人民幣走強紙業股上漲＊



國務院近日公布《關於進一步做好短缺藥品保供穩價工作的意見》，談及部分藥品仍面臨供

應和價格監測不及時的靈敏，並推出六大主項建議，藥品股今早上揚，石藥（０１０９３）升

３﹒５％，報１６﹒５８元；中生製藥（０１１７７）升２﹒４％，報１１﹒０８元；藥明生物

（０２２６９）升０﹒０６％，報８２﹒５５元；恆大健康（００７０８）升１﹒２７％，報

７﹒１５元；平安好醫生（０１８３３）亦急漲６﹒１４％，報５７﹒９元。

美中貿談達成第一階段協議，貿易緊張局勢有所緩和，刺激人民幣顯著反彈，其中離岸人民

幣再升２００點子，逼近７﹒０５關口，紙業股受帶動，陽光紙業（０２００２）升３﹒６４％

，報１﹒１４元；理文造紙（０２３１４）升３﹒７７％，報４﹒４元；玖龍紙業

（０２６８９）升２﹒９９％，報６﹒８９元；晨鳴紙業（０１８１２）升２﹒５％，報

３﹒２８元；森信紙業（００７３１）升１﹒２５％，報０﹒４０５元。

匯控（００００５）連日來受北水追捧，連帶其他本地銀行股一同攀升，股價午升

１﹒９５％，報６０﹒１元；恆生銀行（０００１１）升０﹒６７％，報１６４﹒６元；東亞銀

行（０００２３）漲１﹒８６％，報１８﹒６２元；中銀香港（０２３８８）升１﹒７４％，報

２６﹒３元。



＊黃偉康：本地地產股「跌多咗」，太Ａ上望７６﹒２元＊



港股今早高開２１２點報２６５２０點，之後維持升勢，最高漲至２６６３６點。安里主席

兼行政總裁黃偉康對《經濟通通訊社》表示，鑑於中美兩國貿易談判日前達成第一階段的部分協

議，美國暫緩對中國加徵部分關稅，中國也購買價值４００億至５００億美元的美國農產品，顯

示貿易戰短期內不會再度升級。他指出，港股雖然受貿易戰及內部社會問題影響，但遲遲未跌穿

今年低位，或許是大戶依然手握重貨，想留待下個高位才「出貨」。他認為，今星期恆指有望上

試２６８００點水平，只要不跌穿２６２００點，待整固完畢後，下星期或重返２７０００點水

平。

受本港示威活影響，本地地產股此前普遍下挫，黃偉康指暫可看好該板塊，因為近幾個月

「跌多咗」，若見反彈，力度自然更大；加上美聯儲未來應繼續其減息步伐，或刺激地產股回暖

。他最看好太古Ａ（０００１９），主要是其沒有「捐地」壓力，且國泰（００２９３）的負面

影響也逐漸淡化，加上近期示威對其旗下商場影響較細。他建議買入價為７２﹒５元，目標價

７６﹒２元，跌穿７０元止蝕。（ｋｓ、ｕｌ）

