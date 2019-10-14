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14/10/2019 18:22

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３７﹒７億人幣，買建行騰訊沽招行融創

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中美貿易戰緩和，中方開始向美購入農產品，而美國總統特朗
普亦放風預料貿易戰接近結束。港股今日高開２１２點報２６５２０點，盤中曾漲３２８點見
２６６３６，惟高位見獲利回吐，最終收報２６５２１，升２１３點或０﹒８１％，連漲三日累
升逾３％或８３９點。
　　按額度計算，北水全日淨流入３７﹒６６億元人民幣，增加一倍，創約七個星期來最多的一
日。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、匯豐控
股（００００５）；淨賣出最多的依次是招商銀行（０３９６８）、融創中國（０１９１８）、
東陽光藥（０１５５８）。
　　全日主板成交９０３﹒４７億元跌逾８％，其中港股通成交１５１﹒２５億元，佔總成交
１６﹒７％。

＊招行五日北水淨流出逾２５億元＊

　　中美兩國貿易談判上周達成第一階段的部分協議，美國也暫緩對中國加徵部分關稅，中國也
購買價值４００億美元至５００億美元的美國農產品。受貿戰降溫影響，人民幣顯著造好，建行
北水淨流入達１３﹒６９億元，與上日淨流出２﹒７６億元，北水為建行的態度逆轉。建行股價
全日收升１﹒４７％，報６﹒２２元。
　　然而，北水自十一黃金周後，連日持續淨沽出招行，是日淨流出６﹒５億元，五日累計淨沽
出逾２５億元。招行股價仍隨市升１﹒３１％，報３８﹒５５元。
　　據內地媒體《網易科技》報道，騰訊旗下騰訊體育的ＮＢＡ直播單，已經恢復部分ＮＢＡ比
賽的視頻直播，目前公牛對速龍、以色列海法馬卡比對木狼兩場比賽都在直播名單上。騰訊全日
北水淨流入約６億元，連續三日增加，全日股價收升１﹒０５％，報３２８﹒２元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　１３．６９　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　５．９９　
　　匯豐控股（００００５）　　　　　　３．０６　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　２．１４　
　　中國神華（０１０８８）　　　　　　１．２０　

　　淨沽出最多港股：
　　招商銀行（０３９６８）　　　　　－６．４７　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－１．３１　
　　東陽光藥（０１５５８）　　　　　－０．４０　
　　中興通訊（００７６３）　　　　　－０．３６　
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　－０．２６　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｅｃ）

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