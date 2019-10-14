【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３７﹒７億人幣，買建行騰訊沽招行融創

《經濟通通訊社１４日專訊》中美貿易戰緩和，中方開始向美購入農產品，而美國總統特朗

普亦放風預料貿易戰接近結束。港股今日高開２１２點報２６５２０點，盤中曾漲３２８點見

２６６３６，惟高位見獲利回吐，最終收報２６５２１，升２１３點或０﹒８１％，連漲三日累

升逾３％或８３９點。

按額度計算，北水全日淨流入３７﹒６６億元人民幣，增加一倍，創約七個星期來最多的一

日。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、匯豐控

股（００００５）；淨賣出最多的依次是招商銀行（０３９６８）、融創中國（０１９１８）、

東陽光藥（０１５５８）。

全日主板成交９０３﹒４７億元跌逾８％，其中港股通成交１５１﹒２５億元，佔總成交

１６﹒７％。



＊招行五日北水淨流出逾２５億元＊



中美兩國貿易談判上周達成第一階段的部分協議，美國也暫緩對中國加徵部分關稅，中國也

購買價值４００億美元至５００億美元的美國農產品。受貿戰降溫影響，人民幣顯著造好，建行

北水淨流入達１３﹒６９億元，與上日淨流出２﹒７６億元，北水為建行的態度逆轉。建行股價

全日收升１﹒４７％，報６﹒２２元。

然而，北水自十一黃金周後，連日持續淨沽出招行，是日淨流出６﹒５億元，五日累計淨沽

出逾２５億元。招行股價仍隨市升１﹒３１％，報３８﹒５５元。

據內地媒體《網易科技》報道，騰訊旗下騰訊體育的ＮＢＡ直播單，已經恢復部分ＮＢＡ比

賽的視頻直播，目前公牛對速龍、以色列海法馬卡比對木狼兩場比賽都在直播名單上。騰訊全日

北水淨流入約６億元，連續三日增加，全日股價收升１﹒０５％，報３２８﹒２元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） １３．６９

騰訊控股（００７００） ５．９９

匯豐控股（００００５） ３．０６

工商銀行（０１３９８） ２．１４

中國神華（０１０８８） １．２０



淨沽出最多港股：

招商銀行（０３９６８） －６．４７

融創中國（０１９１８） －１．３１

東陽光藥（０１５５８） －０．４０

中興通訊（００７６３） －０．３６

石藥集團（０１０９３） －０．２６

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（ｅｃ）

