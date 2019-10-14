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即市新聞

14/10/2019 15:35

《美元走勢－羅明立》「無序脫歐」機會低，英鎊或上試１﹒２８

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒５２　　　１０８﹒１７　　　１０８﹒３６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０４５　　　１﹒１０２３　　　１﹒１０３５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２６５２　　　１﹒２５８８　　　１﹒２６４２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９８３　　　０﹒９９４９　　　０﹒９９６６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４４２　　　７﹒８４１７　　　７﹒８４２４

　　《美元走勢》美國總統特朗普表示，美國與中國已經達成實質性的第一階段貿易協議，在知
識產權、金融服務及大宗農產品采購方面達成協議。消息刺激市場風險胃納，有資金由美元資產
流出，美匯受壓下跌。但貿易協議有很多細節仍未確定，距離真正達成協議尚遠。
　　臨近１０月３１日英國「脫歐」期限，英國首相約翰遜將於本周再與歐盟談判，並於周六
（１９日）與國會召開緊急會議。分析指約翰遜將在緊急會議中提出新的「脫歐」方案，但預料
較難獲得足夠支持。倘若，約翰遜未能於１９日前達成「脫歐」協議，根據《彭浩禮法案》，他
需要向歐盟提出延後「脫歐」期限至明年１月３１日。不過，英國政府目前仍未放棄爭取於本月
底「脫歐」。
　　英國月底出現「無序脫歐」的機會甚低，分析估計「脫歐」期限很大機會延後，支持英鎊走
高至１﹒２６以上，突破上次高位。英鎊短線或出現技術調整，但相信吹高位整固為主，可能上
試１﹒２８。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１０５０　　　１﹒０９２０　　　１﹒１１００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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