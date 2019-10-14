《美元走勢－羅明立》「無序脫歐」機會低，英鎊或上試１﹒２８

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒５２ １０８﹒１７ １０８﹒３６

歐元╱美元 １﹒１０４５ １﹒１０２３ １﹒１０３５

英鎊╱美元 １﹒２６５２ １﹒２５８８ １﹒２６４２

美元╱瑞郎 ０﹒９９８３ ０﹒９９４９ ０﹒９９６６

美元╱港元 ７﹒８４４２ ７﹒８４１７ ７﹒８４２４



《美元走勢》美國總統特朗普表示，美國與中國已經達成實質性的第一階段貿易協議，在知

識產權、金融服務及大宗農產品采購方面達成協議。消息刺激市場風險胃納，有資金由美元資產

流出，美匯受壓下跌。但貿易協議有很多細節仍未確定，距離真正達成協議尚遠。

臨近１０月３１日英國「脫歐」期限，英國首相約翰遜將於本周再與歐盟談判，並於周六

（１９日）與國會召開緊急會議。分析指約翰遜將在緊急會議中提出新的「脫歐」方案，但預料

較難獲得足夠支持。倘若，約翰遜未能於１９日前達成「脫歐」協議，根據《彭浩禮法案》，他

需要向歐盟提出延後「脫歐」期限至明年１月３１日。不過，英國政府目前仍未放棄爭取於本月

底「脫歐」。

英國月底出現「無序脫歐」的機會甚低，分析估計「脫歐」期限很大機會延後，支持英鎊走

高至１﹒２６以上，突破上次高位。英鎊短線或出現技術調整，但相信吹高位整固為主，可能上

試１﹒２８。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０５０ １﹒０９２０ １﹒１１００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

