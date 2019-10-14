西九龍兩新盤於施政報告後對壘，長沙灣「愛海頌」昨（１３日）原價加推８８伙，折實價
７０５萬元入場，項目將於周四（１７日）開賣２１８伙；西南九龍「匯璽ＩＩＩ」亦公布銷售
安排，同日銷售２３５伙。
長實（０１１１３）旗下愛海頌繼上周公布首張價單後，市場反應不俗，發展商加推２號價
單，共８８伙，面積介乎４８４至７８６平方呎，價單定價由９０３﹒９萬至２１６６﹒３萬元
，價單呎價１８４７７至２８０９７元，付款辦法及優惠仍然與首批單位相若，以即供２１０天
付款計劃計算，最高折扣率為２２％。《香港經濟日報》
14/10/2019 08:30
《本港樓市》西九龍兩新盤，施政報告後加推
西九龍兩新盤於施政報告後對壘，長沙灣「愛海頌」昨（１３日）原價加推８８伙，折實價
７０５萬元入場，項目將於周四（１７日）開賣２１８伙；西南九龍「匯璽ＩＩＩ」亦公布銷售
安排，同日銷售２３５伙。
長實（０１１１３）旗下愛海頌繼上周公布首張價單後，市場反應不俗，發展商加推２號價
單，共８８伙，面積介乎４８４至７８６平方呎，價單定價由９０３﹒９萬至２１６６﹒３萬元
，價單呎價１８４７７至２８０９７元，付款辦法及優惠仍然與首批單位相若，以即供２１０天
付款計劃計算，最高折扣率為２２％。《香港經濟日報》
|生財有道11/10/2019
倡25折平賣公屋 租戶升呢做業主
|FOCUS11/10/2019
【FOCUS】侵侵暫「交卷」 初選再變臉?
|生財有道11/10/2019
【嚟緊炒D乜】深控下半年有多個項目入帳 中線有望挑戰3.6元
|香港政情11/10/2019
【施政前瞻】李兆波：首要落實官員問責制 「明日大嶼」難以實行
|香港政情11/10/2019
【施政前瞻】關焯照：政府不傾向派錢 中產失信心料明年現移民潮
|香港政情11/10/2019
【施政前瞻】關焯照：料推租津助基層 收地無助解決短期房屋問題
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰