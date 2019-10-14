《本港樓市》西九龍兩新盤，施政報告後加推

西九龍兩新盤於施政報告後對壘，長沙灣「愛海頌」昨（１３日）原價加推８８伙，折實價

７０５萬元入場，項目將於周四（１７日）開賣２１８伙；西南九龍「匯璽ＩＩＩ」亦公布銷售

安排，同日銷售２３５伙。

長實（０１１１３）旗下愛海頌繼上周公布首張價單後，市場反應不俗，發展商加推２號價

單，共８８伙，面積介乎４８４至７８６平方呎，價單定價由９０３﹒９萬至２１６６﹒３萬元

，價單呎價１８４７７至２８０９７元，付款辦法及優惠仍然與首批單位相若，以即供２１０天

付款計劃計算，最高折扣率為２２％。《香港經濟日報》

