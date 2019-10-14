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14/10/2019 12:04

【本港樓市】９月資助自置房屋按揭登記升５８％，中銀香港四連冠

　　《經濟通通訊社１４日專訊》根據中原按揭研究部及土地註冊處資料顯示，今年９月本港銀
行累積承辦１４６２宗資助自置房屋按揭（主要為居屋，亦包括夾屋及租者置其屋），較８月回
升５７﹒９％，宗數屬今年次高。中原按揭董事總經理王美鳳解釋，隨著２０１８新居屋凱樂苑
及綠置居麗翠苑於９月份陸續入伙，帶動資助自置房屋按揭登記顯著增加，而２０１９新一批居
屋預計１１月揀樓，個別屋苑（何文田冠德苑）已可即時申請上會，屆時銀行居屋按揭優惠的變
化發展將影響客戶流向。

＊三大銀行巿佔率達８５﹒１％＊

　　中原按揭研究部資料顯示，中銀香港（０２３８８）９月錄５６４宗資助自置房屋按揭登記
，按月大增加２６０宗或８５﹒５％，其巿佔率按月增加５﹒８個百分點至３８﹒６％，連續４
個月排名第一。恆生銀行（０００１１）期內有３６０宗資助自置房屋按揭登記，市佔率按月減
少０﹒８個百分點至２４﹒６％，排第二；佔第三位的匯豐期內亦有３２０宗資助自置房屋按揭
登記，巿佔率達２１﹒９％，按月減少２﹒１個百分點。首三位銀行於資助自置房屋按揭巿佔率
合共高達８５﹒１％，按月上升２﹒９個百分點。
　　９月份資助自置房屋按揭巿佔率第４至第１０位依次排序為：渣打銀行（市佔率
７﹒２％）、工銀亞洲（市佔率１﹒７％）、東亞銀行（０００２３）（市佔率１﹒６％）、花
旗銀行（市佔率１﹒４％）、創興銀行（０１１１１）（市佔率０﹒７％）、建銀亞洲（市佔率
０﹒５％）及大新銀行（０２３５６）（市佔率０﹒４％）。

＊首九個月累計登記按年增近三成＊

　　資料顯示，今年首九個月累積承辦１０７２８宗資助自置房屋按揭登記，按年增加
２９﹒６％。中銀行香港佔３３４３宗登記，升６９％，巿佔率達３１﹒２％，超越匯豐領先榜
首，匯豐銀行期內有３２３９宗登記，按年增加４５﹒９％，市佔率３０﹒２％，較去年同期跌
一級，排名第二；恆生首９個月有２７８１宗自置房屋按揭登記，按年增２９﹒１％，巿佔率
２５﹒９％，佔第三位。（ｃｌ）

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