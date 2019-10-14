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即市新聞

14/10/2019 15:00

永泰青山公路新盤本月推３８間洋房現樓，呎價或逾一萬七

　　《經濟通通訊社１４日專訊》永泰地產（００３６９）屯門新盤Ｔｈｅ　Ｃａｒｍｅｌ年初
公布價單，至今已沽清分層單位，在１月時亦售出４８間洋房中的１０間，預計在月內以招標形
式推售現樓，包括３８間洋房及２個特色單位。永泰地產執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示
，１月售出的洋房呎價介乎１６０００至１７２７９元，最高成交總額３０１７﹒１萬元，該單
位面積１７５４呎，項目至今套現超九億元。他透露七成買家來自新界，兩成半則來自香港九龍

　
＊有信心售價可創項目新高＊
　
　　至於月內推出的洋房現樓面積介乎１７０６至４１４４平方呎，戶型以四房為主，當中有五
間為泳池大屋，另外兩個特色單位面積接近１４００平方呎。他表示，定價會參考同區以及項目
中１月售出之單位，而且由於同類設計樓盤在該區較罕見，有信心可創項目新高。對於近來市況
並不熾熱，以及空置稅即將出台，他坦言短期內或受壓，但看好長線供應情況，而社會運動以來
一手盤買賣未見太大影響。
　　另外，他透露同系樓盤Ｏｍａ　Ｏｍａ至今售出２８９伙，共套現１６億元，佔公開發售八
成。而該項目第四季會主打大三房單位或特色單位。他指，集團明年也會推青山公路項目，但暫
時未落實。（ｔｆ）

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