《匯思－余偉文》金管局：重申銀行體系穩健，不會實行外匯管制

《匯思》近日，一些社交平台、通訊程式不時流傳不利於香港貨幣和銀行體系穩定的謠言，

在目前的社會氣氛下，容易令一些市民不必要地產生疑慮。信心是金融市場運作的基礎、金融穩

定的關鍵，因此，金管局多次及時澄清這些訛傳，穩定人心。



＊無意改變聯匯，不會實行外匯管制＊



我們多次強調，香港銀行體系穩健、資本雄厚、流動資金充裕、資產質素良好，有能力應對

衝擊。香港無需、無意改變行之有效的聯繫匯率制度。按照《基本法》第１１２條規定，香港保

障資金的流動和進出自由，不會實行外匯管制政策。加上外匯基金這個強大後盾，我們有能力、

資源和決心維持香港貨幣金融穩定。

事實上，最近幾個月香港貨幣金融體系保持正常運作，足以證明貨幣金融系統的穩健和市場

的信心。



＊暴力升級影響銀行業服務＊



儘管如此，暴力升級也影響到銀行業對公眾的服務。十月初的長周末假期，香港部分銀行設

施和自動櫃員機受到破壞和縱火，被逼暫停服務。有賴銀行業、現鈔運送公司、裝修工程承辦商

、資訊科技服務供應商等許多員工犧牲假期休息時間，全力修復受毀設施，加緊為櫃員機補充現

鈔，令市民在假期期間提款基本不受影響，絕大部分的分行和櫃員機在長假期後也得以如常服務

市民。銀行和相關機構員工的專業精神，值得我們尊敬和讚賞。



＊推出中小企紓緩措施＊



除了服務存戶，提供信貸是銀行支援實體經濟特別是中小企的重要功能。我在前一篇《匯思

》文章提過，全球經濟疲弱，中美貿易戰的影響，加上近幾個月連串社會事件，香港經濟面對不

小的下行風險，部分公司特別是中小企財務壓力增大。金管局對此非常關注，我們認為，在確保

銀行體系穩定的情況下，有必要、也有空間採取一些措施，在中小企融資方面提供支援。其中第

一步，是在九月份透過香港按揭證券有限公司全資擁有的香港按證保險有限公司，在「中小企融

資擔保計劃」的「八成信貸擔保產品」下推出容許暫時還息不還本的新紓緩措施。



＊設立銀行業中小企貸款協調機制＊



與此同時，近日我們負責銀行監管的同事聯同按證公司，與立法會議員、工商界團體代表，

以及活躍於中小企融資業務的銀行進行交流，了解中小企經營和資金需求的狀況。為跟進落實會

上收集到的意見，我們已設立銀行業中小企貸款協調機制，成員包括金管局、香港銀行公會、九

家大銀行和按證公司的代表，並會在本周內召開會議商討具體措施，讓銀行在本身信貸政策和風

險管理原則容許下，加強支援中小企融資需求。初步構思包括釐清有關信貸風險管理規定，便利

銀行透過延遲還本或貸款展期等安排，減輕中小企資金周轉壓力；加強銀行內部溝通，使前線員

工清楚了解銀行支持中小企政策；以及建立一個業界平台，收集中小企對銀行業和政府支援中小

企政策的意見。



＊下調「逆周期緩衝資本」比率，釋放額外放貸額度＊



另一方面，我們今天較早時宣布將香港銀行「逆周期緩衝資本」（Ｃｏｕｎｔｅｒｃｙｃｌ

ｉｃａｌ Ｃａｐｉｔａｌ Ｂｕｆｆｅｒ簡稱ＣＣｙＢ）比率由現時的２﹒５％，下調至

２％。按國際準則在２０１６年推出的ＣＣｙＢ機制，其用意是讓銀行在經濟好景時未雨綢繆，

預留緩衝資本，以備在經濟逆轉時可以釋放緩衝資本，讓銀行繼續提供信貸支持實體經濟。經過

數年來持續上調，這個比率已達到銀行風險加權資產的２﹒５％。按照ＣＣｙＢ機制的設計，這

個比率會按實際情況調整，經審慎考慮近期香港經濟周期的變化，我們決定按照機制將比率下調

０﹒５個百分點。假設銀行貸款組合結構基本不變，這次下調可以讓銀行釋放約２０００至

３０００億港元的額外放貸額度。我們期望銀行能善用這個空間，重點投放於支援中小企。

我們將繼續與銀行業界和工商界緊密溝通，在確保金融穩定的同時，盡可能協助企業度過難

關。我們也希望社會盡快恢復秩序，讓銀行業保持正常運作，服務企業和市民。





香港金融管理局

總裁

余偉文



２０１９年１０月１４日

