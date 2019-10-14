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14/10/2019 19:20

《再戰明天》ＩＭＦ公布世界經濟展望，英國會辯論約翰遜脫歐計劃


　　《經濟通通訊社１４日專訊》明日，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）公布世界經濟展望報告，
英國國會辯論約翰遜脫歐計劃。

＊ＩＭＦ公布世界經濟展望報告，英國國會辯論約翰遜脫歐計劃＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，ＩＭＦ公布最新《世界經濟展望報告》。此外，英國國會辯
論約翰遜脫歐計劃，最快即日表決，或引致不信任動議。
　　本港時間明午４：３０ｐｍ，英倫銀行公布１０月金融政策委員會會議記錄。
　　Ｍｏｎｅｙ　Ｍａｃｒｏ　＆　Ｆｉｎａｎｃｅ　Ｓｏｃｉｅｔｙ舉辦２０１９年貨幣及金
融政策會議。演講嘉賓有：聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德（４：２５ｐｍ）、英倫銀行貨幣
政策委員會委員弗利葛（８：３０ｐｍ）。
　　４：３０ｐｍ，英倫銀行總裁卡尼、英倫銀行副總裁伍茲、英倫銀行金融政策委員會委員泰
勒和Ｄｏｎ　Ｋｏｈｎ在英國議會財政委員會的聽證會上，就央行的金融穩定政策作證。
　　明晚９：００ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克發表演講。
　　明早８：３０ａｍ，澳洲央行發布１０月貨幣政策會議紀錄。

＊美國公布紐約聯邦儲備銀行製造業指數，觀望美企業績＊

　　明日，摩根大通、高盛、花旗、富國等美國大企業公布業績。
　　在數據方面，明早９：３０ａｍ，中國公布９月消費者物價指數，年率料由２﹒８％升上
２﹒９％；生產者物價指數年率跌幅料由０８％擴闊至１﹒２％。
　　明午４：３０ｐｍ，英國公布８月國際勞工組織失業率（過去三個月），料維持於
３﹒８％。５：００ｐｍ，德國公布布１０月歐洲經濟研究中心景氣判斷指數，跌幅料由
２２﹒５擴大至２６﹒８；現況指數跌幅料由１９﹒９擴闊至２３。
　　明晚８：３０ｐｍ，美國公布１０月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由２跌至０。
９：００ｐｍ，加拿大公布９月成屋銷售，月率料由１﹒４％升上２％。

＊平安好醫生開股東特別大會＊

　　在本港，明日，中國玻璃（０３３００）、平安好醫生（０１８３３）和第一上海
（００２２７）開股東特別大會。（ｈｏ）

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