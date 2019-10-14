《再戰明天》ＩＭＦ公布世界經濟展望，英國會辯論約翰遜脫歐計劃



《經濟通通訊社１４日專訊》明日，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）公布世界經濟展望報告，

英國國會辯論約翰遜脫歐計劃。



＊ＩＭＦ公布世界經濟展望報告，英國國會辯論約翰遜脫歐計劃＊



在外圍重要經濟活動上，明日，ＩＭＦ公布最新《世界經濟展望報告》。此外，英國國會辯

論約翰遜脫歐計劃，最快即日表決，或引致不信任動議。

本港時間明午４：３０ｐｍ，英倫銀行公布１０月金融政策委員會會議記錄。

Ｍｏｎｅｙ Ｍａｃｒｏ ＆ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｓｏｃｉｅｔｙ舉辦２０１９年貨幣及金

融政策會議。演講嘉賓有：聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德（４：２５ｐｍ）、英倫銀行貨幣

政策委員會委員弗利葛（８：３０ｐｍ）。

４：３０ｐｍ，英倫銀行總裁卡尼、英倫銀行副總裁伍茲、英倫銀行金融政策委員會委員泰

勒和Ｄｏｎ Ｋｏｈｎ在英國議會財政委員會的聽證會上，就央行的金融穩定政策作證。

明晚９：００ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克發表演講。

明早８：３０ａｍ，澳洲央行發布１０月貨幣政策會議紀錄。



＊美國公布紐約聯邦儲備銀行製造業指數，觀望美企業績＊



明日，摩根大通、高盛、花旗、富國等美國大企業公布業績。

在數據方面，明早９：３０ａｍ，中國公布９月消費者物價指數，年率料由２﹒８％升上

２﹒９％；生產者物價指數年率跌幅料由０８％擴闊至１﹒２％。

明午４：３０ｐｍ，英國公布８月國際勞工組織失業率（過去三個月），料維持於

３﹒８％。５：００ｐｍ，德國公布布１０月歐洲經濟研究中心景氣判斷指數，跌幅料由

２２﹒５擴大至２６﹒８；現況指數跌幅料由１９﹒９擴闊至２３。

明晚８：３０ｐｍ，美國公布１０月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由２跌至０。

９：００ｐｍ，加拿大公布９月成屋銷售，月率料由１﹒４％升上２％。



＊平安好醫生開股東特別大會＊



在本港，明日，中國玻璃（０３３００）、平安好醫生（０１８３３）和第一上海

（００２２７）開股東特別大會。（ｈｏ）

