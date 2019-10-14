《小傳日記》中美達部分協議，升幅收窄仲利市？

《小傳日記》花旗國同神州終於達成咗第一階段貿易協議，花旗國亦都暫緩咗本來聽日

（１５號）生效嘅增關稅措施，上星期五（１１日）花旗國魚缸就踢高一巴仙收市，今朝亞洲魚

缸都跟住造好，香江魚缸亦都起哄高開２１２點，報２６５２０點，雖然早段曾經低見

２６３８６，僅高７８點，但只係回一回氣，冇幾耐仲曾經高見２６６３６點，漲３２８點。

不過，下晝升幅就明顯收窄，最終魚缸全日埋單報２６５２１點，高２１３點或近１巴仙，

主板成交９０３﹒４７億銀少逾８巴仙。國貨收報１０５０７升５５點或逾半巴仙。

Ａ場方面，上證綜指重上三千關，報３００７，升３４點或逾１巴仙。深成指報９７８６，

升１２０點或逾１巴仙，兩市成交５３５１億銀人仔。

大隻藍戰士方面，脫歐協議可能有機會達成，大象（００００５）過去三日都有北水炒底，

今日似乎都繼續有北水湧入，最終收升近２巴仙，報５９﹒９５銀。ＱＱ（００７００）畀富瑞

唱好，預計第三季總收入會按年多兩成一，全日踢高逾１巴仙，報３２８﹒２銀。生發發

（００３８８）獲高佬升評級至中性，但最後都係無升跌，報２３７﹒２銀。神州移動

（００９４１）收低２毫子，報６６﹒４銀。ＡＩＡ（０１２９９）高近１巴仙，報７３﹒８銀

。

恆安國際（０１０４４）全日逆市撻低近３巴仙，報５０銀，係表現最差嘅藍戰士！神州財

險（０２３２８）亦跣低近３巴仙，報９﹒４５銀，係表現最差嘅國貨佬。



＊貿戰有起色偉易達得戚，瑞銀升評級綠葉有金執＊



花旗國同神州僵持咗年幾嘅貿易戰終於有啲進展，上個星期兩國達成咗首階段嘅貿易協議，

前者亦都暫緩聽日生效嘅上調關稅措施，但要簽訂書面協議仍然要等多幾個星期，況且兩國喺技

術轉讓同華為等問題仍未傾得掂數，距離貿易戰完全結束仲有好多路要行。不過，有好消息總好

過冇好消息，個市悶咗咁耐終於都有返啲起色，資金自然流入啲貿戰相關股入面，創科

（００６６９）急彈逾４巴仙，報５７﹒０５銀。偉易達（００３０３）勁升超過６巴仙，報

７０﹒８５銀。福耀玻璃（０３６０６）跳起超過３巴仙，報２２﹒３５銀。豬肉佬萬洲

（００２８８）彈起超過４巴仙，報７﹒７２銀，係表現最好嘅藍戰士！

上星期五（１１號）醫藥佬全線急插咁滯，今日都跟住魚缸跳彈床，綠葉製藥

（０２１８６）獲瑞銀睇好，由中性升至掃貨，全日勁升近半成，報５﹒９８銀。石藥

（０１０９３）彈起超過４巴仙，報１６﹒７銀，係最架勢嘅國貨佬！康哲藥業（００８６７）

升咗近４巴仙，報１０﹒１８銀。中生製藥（０１１７７）跳起超過３巴仙，報１１﹒１６銀。



＊人仔向上升內銀好生性，百威表現好潤啤青啤倒＊



神州同花旗達成部分貿易協議，局勢終於有啲緩和，刺激人仔蜈蚣彈，離岸人仔更加曾經踢

高逾二百點子，逼近７﹒０５關口，內銀佬好生性。農行（０１２８８）撐起近２巴仙，報

３﹒１８銀。建行（００９３９）鏟高逾１巴仙，報６﹒２２銀。交行（０３３２８）力撐升逾

１巴仙，報５﹒２５銀。工行（０１３９８）起哄逾１巴仙，報５﹒４３銀。招行

（０３９６８）高逾１巴仙，報３８﹒５５銀。呢排「孖屐」不斷有風聲話，光大集團會嚟香江

集資至１０億美金，佢旗下喺香江上市嘅公司都有Ｄ鑊氣，光大銀行（０６８１８）勁升逾半成

，報３﹒６６銀。

人仔顯著反彈亦都利好部分神州食品佬，半新丁百威亞太（０１８７６）鏟高近３巴仙，報

３２﹒０５銀。旺旺（００１５１）踢高逾１巴仙，報６﹒３４銀。蒙牛（０２３１９）高逾半

巴仙，報３１﹒３銀。潤啤（００２９１）跣低逾２巴仙，報４１﹒５銀。維他奶

（００３４５）仆低逾２巴仙，報３２﹒４銀。青啤（００１６８）撻低逾半巴仙，報

４６﹒４５銀。



＊證券所或開馬交佬唔哀，中美協議「ｄｅａｌ」機佬向上挑＊



馬交提交咗嗰證交所方案畀阿爺，話要搞嗰人仔離岸市埸嘅納斯達克，雖然仲未知阿爺批唔

批，不過如果搞得成，對成嗰馬交經濟都會有好大幫助，所以馬交賭佬就急急腳彈起先！其中，

銀娛（０００２７）踼高逾４巴仙，報５１﹒２５銀！新濠（００２００）同澳博

（００８８０）起飛逾４巴仙，分別報１９﹒４４銀、７﹒９１銀。永利馬交（０１１２８）彈

逾近６巴仙，報１５﹒９８銀。金沙（０１９２８）剷高近３巴仙，報３６﹒５銀。

部分手機設備佬就因為中美貿易達成咗初段協議而齊齊跳起，不過由於華為仲喺花旗國嘅黑

名單入面，所以就嚟新推出嘅Ｍａｔｅ系列手機都仲係無得用谷歌嘅部分功能，搞到舜宇

（０２３８２）喺咁多嗰手機設備佬裡面就仆得最多，趴低近３巴仙，報１１５銀。瑞聲

（０２０１８）亦軟腳近１巴仙，報４５﹒６銀。其他手機設備佬就表現造好，比亞迪電子

（００２８５）跳起超過半巴仙，報１１﹒５６銀。丘鈦（０１４７８）起飛近兩巴仙，報

９﹒４４銀。鴻騰精密（０６０８８）高近４巴仙，報３﹒２２銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

