【貿易開戰】景順：勿對中美達部分協議而太樂觀，維持多元化投資

《經濟通通訊社１４日專訊》中美新一輪高級別經貿談判結束，美國總統特朗普宣布達成「

第一階段」協議。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭則建議投資者不要對此過份解

讀。

他指，儘管談判結果在緩和貿易緊張局勢方面踏出了正確的一步，但該行強烈建議投資者不

要過份解讀這份初步的休戰協議，因整份協議的細節尚未敲定，也不會在未來一個月落實。

同時，加徵關稅的可能性仍未被排除。雖然現在較有可能推遲至２０２０年才加徵關稅，但

由於技術轉讓等棘手議題尚未解決，關稅有可能再次成為談判籌碼。

而且，美國總統特朗普指最新的貿易協議僅為兩個甚或三個談判階段中的「第一階段」。第

二階段的談判中需要解決的問題肯定比第一階段更為複雜及具挑戰性。

若美國經濟數據和指標繼續惡化，特朗普很可能為了在日趨激烈的２０２０年總統大選中爭

取連任，以及應付彈劾聆訊而屈服。

該行繼續建議投資者在今年餘下時間保持多元化的投資，並預期２０２０年將會面臨源自地

緣政治和貿易所帶來的波動。

該行繼續偏好中國Ａ股，因為北京會繼續透過寬鬆的貨幣和財政政策刺激內需，且Ａ股估值

仍然具有吸引力。而最近的結構性改變，例如取消中國證券公司的外資持股限制，有利長線投資

者。（ｈｏ）

