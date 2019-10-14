中美貿戰緩和，港股升２１３點收２６５２１三連漲，成交９０３億

《經濟通通訊社１４日專訊》中美貿易談判再度明朗，中方開始向美購入農產品，而美國總

統特朗普亦放風預料貿易戰接近結束。今早港股高開２１２點，並企穩２６５００點關口。雖然

前三季度中國對美及美對中進口，分別降１０﹒７％及２６﹒４％，不過中國海關新聞發言人李

文魁表示，中國外貿整體進出口仍然保持增長，令港股盤中曾漲３２８點高見２６６３６，為全

日高位。午後升勢稍有減弱，最終恆指收報２６５２１，升２１３點或０﹒８１％，連揚三日累

漲逾３％或８３９點。主板成交９０３﹒４７億元跌逾８％。國指收報１０５０７點，升５５點

或０﹒５３％。

內地Ａ股持續強勢，上證綜合指數收報３００７，升３４點或１﹒１５％，收復三千關口。

深證成分指數報９７８６，升１２０點或升１﹒２４％，兩市成交合共５３５０﹒７１億元人民

幣。

重磅股方面，匯控（００００５）連日獲北水追捧，再彈１﹒７％，報５９﹒９５元；港交

所（００３８８）獲高盛升評級至「中性」，全日無升跌，報２３７﹒２元；騰訊

（００７００）獲富瑞看好，予其「買入」投資評級，目標價４５５﹒３元，全日升

１﹒０５％，報３２８﹒２元；友邦（０１２９９）微漲０﹒７５％，報７３﹒８元；不過中移

動（００９４１）軟０﹒３％，報６６﹒４元。



＊濠賭股全線向上，舜宇光學最差藍籌＊



廣東省地方金融監督管理局局長何曉軍日前表示，澳門證券交易所方案已經呈報給中央，希

望能夠將澳門證券交易所打造成人民幣離岸市場的納斯達克。濠賭股今早受消息影響而全線反彈

，其中銀河娛樂（０００２７）走高４﹒２７％，報５１﹒２５元；新濠國際（００２００）

漲４﹒１８％，報１９﹒４４元；澳博（００８８０）揚４﹒４９％，報７﹒９１元；永利澳門

（０１１２８）急漲５﹒６９％，報１５﹒９８元；金沙中國（０１９２８）彈２﹒９６％，報

３６﹒５元；美高梅中國（０２２８２）升１﹒６３％，報１２﹒５元。

中美之間達成部分協議，大市氣氛造好，部分手機設備股隨市上揚，比亞迪電子

（００２８５）升０﹒７％，報１１﹒５６元；丘鈦科技（０１４７８）揚１﹒６１％，

報９﹒４４元；鴻騰精密（０６０８８）漲３﹒５４％，報３﹒２２元；不過，由於華為仍在美

方黑名單之上，其新推出ＭＡＺＥ系列手機或仍無法使用谷歌部分功能，舜宇光學

（０２３８２）逆市下挫，挫２﹒５４％，報１１５元，為全日最差表現藍籌。瑞聲

（０２０１８）亦軟０﹒７６％，報４５﹒６元；



＊受貿戰緩和影響，出口及內銀股造好＊



貿易戰消息令中美擁有業務和出口相關類股份反彈，萬洲國際（００２８８）揚

４﹒３２％，報７﹒７２元，為全日表現最佳藍籌；創科實業（００６６９）

走高４﹒２％，報５７﹒０５元；偉易達（００３０３）急升６﹒２２％，報７０﹒８５元；信

義玻璃（００８６８）漲１﹒８３％，報８﹒９元；惟利豐（００４９４）挫１﹒１５％，報０

﹒８６元。

受貿戰降溫影響，人民幣亦顯著造好，在岸人民幣（ＣＮＹ）日內高見７﹒０４７６，離岸

人民幣（ＣＮＨ）曾高見７﹒０５０３。內銀股受帶動，招行（０３９６８）漲１﹒３１％，報

３８﹒５５元；建行（００９３９）揚１﹒４７％，報６﹒２２元；農行（０１２８８）揚

１﹒６％，報３﹒１８元；中行（０３９８８）升０﹒６４％，報３﹒１６元；工行

（０１３９８）彈１﹒１２％，報５﹒４３元。



＊石藥膺最佳國指股，恆安為最差藍籌＊



國務院近日公布《關於進一步做好短缺藥品保供穩價工作的意見》，談及部分藥品仍面臨供

應和價格監測不及時的靈敏，並推出六大主項建議，藥品股大致向上揚，石藥（０１０９３）走

高４﹒２４％，報１６﹒７元，為全日表現最佳國指股；中生製藥（０１１７７）

漲３﹒１４％，報１１﹒１６元；藥明生物（０２２６９）軟０﹒９１％，報８１﹒７５元。

中美達成首階段協議，令大市氣氛改善，部分內需股亦見回吐。其中，恆安（０１０４４）

走低２﹒６３％，報５０元，為全日最差藍籌。華潤啤酒（００２９１）挫２﹒３５％，

報４１﹒５元；康師傅（００３２２）微跌０﹒７５％，報１０﹒５６元；統一（００２２０）

跌１﹒１８％，報８﹒３６元；青島啤酒（００１６８）軟０﹒７５％，報４６﹒４５元；不過

，中國旺旺（００１５１）升１﹒１２％，報６﹒３４元。（ｊｔ）

