《每周華語－黃溢華》中美談判、天外有天；宇宙之大、超乎想像



《每周華語》中美貿易談判上周有首階段的進展。下月中的ＡＰＥＣ會議，很大機會簽署正

式文件。但貿易談判的全面協議，相信仍要更長時間才可以有最終的共識，簽署落實。因而未來

一段時間，中美兩國仍有不少爭持，上周的首階段消息，乃好事但不宜太高興。且下一年美國大

選，中國自亦有很大限制，因而市場仍會十分之波動。另方面，全球經濟可能下滑，息率變化會

更大。投資變數日多，更難掌握。



上周公布了２０１９年的諾貝爾物理學獎。三位得獎者都是因為「宇宙、星體」的研究而得

到此殊榮。近大半年，國際焦點仍集中在中美貿易談判之互動、英國與歐盟如何及能否達成「脫

歐」細節等等，而美儲局轉向減息及全球經濟發展去向不清晰亦是市場主要焦點。美十年期債息

急跌又回升，但不少債券組合見「負Ｙｉｅｌｄ」，反映世界經濟自２００８╱２００９年之次

按危機╱歐債風暴仍未真正復元，「ＱＥ」可能又再採用，美儲局減少「ＱＥ」之力度均見地球

村經濟仍未走出在不穩定的階段。



大家身在地球，國際事務自然是我們日常的焦點。但上周公布的諾貝爾物理學獎，正好把我

們的焦點再一次往地球以外看。地球村自身問題日多，例如科學家估計２０３０╱２０４０年之

間，北極已無大冰塊，而將成為海洋的一部分；而不少大小冰川，由南極以至各大高山，都在消

失╱收縮之中，可見國際事務重要，股金債匯重要，但地球自身的環境危機也必左右未來廿、卅

年的國際事務與國際金融市場！另方面，正是天外有天，我們也不可以只看道指、納指、美元、

中日港股市，也要了解地球以外的事物。上周公布的諾貝爾物理學獎得主之一，Ｊｉｍ

Ｐｅｅｂｌｅｓ宇宙的研究，使我們明白地球物質，及我們已知地球以外的物質只是全宇宙東西

╱物質的「五」巴仙左右。科學、科研、科技不斷發展，使人類直接受益，甚而金融市場可以

２４小時運作也因為有科技的發展。宇宙之大需要建在高山上的巨大天文台╱望遠鏡，也有在地

球上空的望遠鏡不斷遙望╱採測宇宙深處去探索，我們真的十分之渺小，人類作為宇宙文明之「

一」，又或「唯一」的文明，且有７０億人類，也不可以肯定有更高的智慧生物存在，有嗎？不

知道。但「天外有天」卻是事實，因為２０１９年物理學的另外兩位得主，他們證明了有很多太

陽系外星系的存在，說明宇宙之大，超乎想像。而太陽系只是「小朋友」，身在地球村的人類及

其他生物╱生命，那怕消失了的恐龍及長毛象等等，都十分之「不重要」。也許不出一千、二千

年，人類也消失，又或真的要移民火星（仍有中、美、英、法、俄、日各國？）。科幻片內容成

為事實，而今天的國際金融可能不再存在，經濟社會於一千、二千年之前，與今天大不同。那麼

，一千、二千年之後的地球「貨幣」，也必大不同。相信不用一千、二千年，五十年、一百年之

後，地球的國際事務╱金融也必有巨大的變化。



去月球，送衛星去太空，人類可以去很遠的外星系，加州理工學院不只有出色的科研學者，也有

一度是全球最大的天文台╱望遠鏡。「Ｐａｌｏｍａｒ Ｍｏｕｎｔａｉｎ

Ｏｂｅｒｖａｔｏｒｙ」乃加州大學的重要資產之一。「Ｐａｌｏｍａｒ Ｍｏｕｎｔａｉｎ」

是宇宙科研的聖地，例如Ｈｕｂｂｌｅ於此地發現宇宙不斷膨脹，愛恩斯坦也不得不接受科研的

印證：宇宙不是靜止的。



科學、科研改變了世界，例如德國的Ｍａｘ Ｐｌａｎｃｋ等人創立了量子力學，使物學科

研起了全新的革命，也使不可能的事情成為事實，科研是經濟實力的根基。自１９５０年代至今

天的差不多７０年，量子力學的研究使我們有全新的產品，又擁有「超級電腦」甚而用衛星等作

「加密」的「瞬時」傳送、可作下一代商業用途。



太空人成功登月，踏入火箭，不易逃走。今天已有科技突破，如果升空的火箭失敗，在「頂

端」的太空人可「彈射」而逃走，不久前美俄太空人便因而得救。多年前，南韓女太空人自「國

際太空站」返回地球，利用彈射倉回程，但有驚無險，因為「彈射」太快至「１０Ｇ」力度，令

到倉內三位太空人差點兒無命降落地面。南韓首位女太空人Ｓｏｙｅｏｎ Ｙｉ成功返回地面，

真的命大。



正是「天外有天」，地球村的國際大事件也許不太「重要」但卻必須了解。１０月底，英國

可能要「硬脫歐」，而上周中美談判有結果又或再無新的結果，亦不太重要。１９２０╱

１９４０年的廿年，發生了很多重大國際事件，金融危機，大小戰禍，金本位╱銀本位最終失效

，最後出現了二次世界大戰：１９４６╱１９５０年代，決定了今天的美元獨大世界。國金事情

，我們常人只可能知道宇宙物質的「五」巴仙乎？！或許更多更多，但國際事務，有太多不可預

計的變數，因而２００８╱２０２８的廿年，又會否成為１９２０╱１９４０年的廿年的翻版呢

？機會日大矣！



２００８年的次按╱歐債危機衝擊力之大，超乎想像；伯南克利用「ＱＥ」，世界經濟看似

穩定了。真的嗎？又再是「天外有天」，２００８╱２０２８年的廿年，可能真的決定本世紀餘

下的國際金融格局，目前各大國角力之中，去向如何？仍未可下定論。因而全球市場再有更大波

動，不足為奇。



全球化仍將存在，但正在改變之中。英國去向如何？相信有驚無險，形勢看１０月底了。即

使英國「硬脫歐」，有大波動，相信可穩定下來，而全球面對各國重組自身的問題，兩、三年時

間也可能未及解決！國際事務，有新格局！因而投資方向及策，要有新的思維！面對潛在更大的

波動，市場走向仍要看「負息」發展及有否新「ＱＥ」推出。目前增持現金不失為上策。

《資深市場人士 黃溢華》

