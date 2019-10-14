《地產人眼－黃漢成》正能量面對逆境，主動出擊締佳績

《地產人眼》近數月來，因反《逃犯條例》而掀起的風波似乎沒有止息跡象，即使特首已撤

回條例，然而亂事仍一直持續，每次翻開報章或觀看電視新聞報道，但見社會暴力衝突愈見頻繁

，港鐵、公共設施乃至商戶遭到惡意破壞，各區群眾「私了」個案不絕，十一國慶與及剛過去的

重陽節假期，原本熙來攘往的鬧市變得行人疏落，整個香港猶如半個死城。另一方面，各項出爐

的經濟數據更是令人觸目驚心，８月零售銷貨值按年大跌２３％，為有紀錄以來最大的單月跌幅

，１０月１至７日黃金周，內地旅客訪港僅錄得約６７萬人次，創２０１１年十一黃金周以來的

新低，較去年同期更大跌逾五成半，零售業及酒店業可說受到嚴重重創，接下來的聖誕及新年，

更是難望樂觀。



＊小市民做好本份，勿散播負面思想＊



雖然香港社會陷入史無前例的困局，筆者或許是性格使然，凡事都習慣向正面想，社會如今

亂局，非吾一人之力可以瞬間改變，我們每一個渴望香港返回正軌的小市民，所能做的就是做好

自己的本份，勿四處散播負面思想及信息，為整個香港添煩添亂，即使同事、家人或朋友之間對

是次社會事件有意見分歧，亦應抱持包容態度，求同存異，勿因意見不同而傷了彼此的感情，為

自己徒添煩惱不快。



＊９月錄２４２宗工商舖成交創新低＊



因是次社會事件影響，不少行業的生意都大受影響，至於我們地產代理，近月同樣叫苦連天

，剛過去的９月份只錄得２４２宗工商舖成交，按月回落２６﹒２％，為本行１９９６年有記錄

以來次低，與歷史低位只相差１宗，情況較９７年金融風暴、２００３年沙士及２００８金融海

嘯時期更要惡劣，不過猶幸我們這一行屬於主動性的行業，代理們絕不會讓自己坐以待斃，我們

可以主動聯絡客戶、發掘盤源、為客戶作出貼身的專業建議，從而促成買賣或租務，筆者深信天

道酬勤，無論市況順逆，只要積極勤奮地工作，一樣可以在業內幹出佳績。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

