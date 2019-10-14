《鍾之日記》中美貿談傳喜訊，外貿數據潑冷水

《鍾之日記》１０月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美貿易談判取得第一階段進展，美國將暫緩實施在周二（１５日）生效的上調對華關稅措

施，美國總統特朗普表示，未來兩年中國對美國農產品的購買規模將提高一倍至每年４００億至

５００億美元，同時亦可能為波音帶來總值２００億美元的飛機訂單；中國商務部則透露，雙方

在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質

性進展，不過官媒《新華社》認為中美貿談後續問題充滿不確定，要保持耐心定力。

不過，美國貿易代表萊特希澤稱，總統特朗普尚未決定是否按原定計劃於１２月對中國商品

上調關稅。而盤中公布的中國外貿數據超市場預期下滑，影響市場氣氛。以美元計，９月出口按

年降３﹒２％，進口降８﹒５％，均遜市場預期，９月出口降幅更創２月以來的７個月最大。



＊Ａ場險守三千，港股三連升＊



貿易摩擦疊加內外需疲弱，進出口降幅擴大，滬綜指升幅攀上最高１﹒７７％後轉向，升幅

明顯收窄，一度觸及３０００關邊緣，最終全日升１﹒１５％，報３００７﹒８點，深成指則漲

１﹒２４％。兩市全日成交５３５１億元人民幣，較上交易日成交多出１７﹒２％。留意明日定

向降準首階段實施，人行將對部分城商行定向下調存款準備金率０﹒５個百分點，而１１月１５

日將第二階段實施，再下調０﹒５個百分點。料共釋放１０００億元人民幣。

港股高開２１２點，並企穩２６５００點關口，午後升勢稍減弱，最終收報２６５２１，升

２１３點或０﹒８１％，連揚三日累漲逾３％或８３９點。主板成交９０３﹒４７億元跌逾８％

。



＊騰訊復播ＮＢＡ，大摩下調其銷售預測＊



此前ＮＢＡ火箭隊總經理莫雷因在Ｔｗｉｔｔｅｒ表示支持香港示威言論，引發內地上下強

烈反彈；而ＮＢＡ總裁施華支持莫雷有言論自由，內地隨即發動全面抵制ＮＢＡ的行動。除了央

視取消ＮＢＡ賽事轉播，各中國合作夥伴亦相繼聲明與ＮＢＡ終止合作，先後在上海及深圳舉行

的ＮＢＡ熱身賽亦被取消宣傳及採訪活動。

不過，此前響應央視全面暫停直播ＮＢＡ賽事的騰訊（００７００），今日已經悄悄恢復部

分ＮＢＡ比賽的視頻直播。騰訊的舉動即時惹來內地網民批評，認為其傷害了他們的「愛國」之

心。

其實中方的抵制行動在美國的反響極大，國際除了質疑中方的營商方式外，亦更加關注香港

現時的示威活動。中方的態度似乎有所軟化，外交部發言人耿爽１１日表示，中方會一如既往地

秉持開放包容心態，歡迎外國機構和人士來華開展交流與合作。

大摩發表研究報告指，將騰訊今年銷售預測下調２％，但維持按非通用會計準則計算的盈利

預測。該行指出銷售放慢或為騰訊股價帶來壓力，但相信受惠策略升級，在消費者及工業互聯網

層面的努力將逐步浮現，重申「增持」評級，目標價４３０元。

騰訊７月底剛以５年１５億美元取得ＮＢＡ在內地的網路轉播權，復播是令公司不致於血本

無歸。騰訊顯著造好，盤中高見３３０﹒６元，收升１﹒１％，報３２８﹒２元。



＊澳門依樣畫葫蘆開交易所，賭股頭腦發熱又興奮＊



金融界醞釀變革，廣東省地方金融監督管理局局長何曉軍表示，澳門證券交易所方案已經呈

報給中央，希望能夠將澳門證券交易所打造成人民幣離岸市場的納斯達克，作為澳門回歸２０周

年的獻禮。澳門金融管理局回應稱，為配合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出的「研究在澳門

建立以人民幣計價結算的證券市場」，澳門金管局已委託國際顧問公司對此開展可行性研究，研

究工作正有序進行。

澳門幾十年來一味靠賭、產業單一，如今在國家大筆一揮，突然進入「跑步模式」發展金融

業，相信連澳門人自己也「丈八摸不着頭腦」。有些人認為，中國提拔澳門，是為了向香港示威

，但事實上市場選擇了香港成為亞洲金融中心，是有其原因，澳門在法治水平、人才質素及文化

環境等因素上，均不及香港，甚至連其貨幣（澳門幣）也是直接挂勾港幣，發展金融業要「從零

開始」，另外，中國已有多個成熟的金融中心，港深滬均設有交易所，尤其是港深和澳門距離十

分接近，如何可以在多家交易所之間找出自己的特色，是澳門發展的重點，科技企業是兵家必爭

之地，即使是搬出「納斯達克」四個大字，也難免顯得定位模糊。

匯盈資產管理董事總經理連敬涵表示，中央或有意推動澳門成為人民幣的離岸市場，預料此

舉勢必對濠賭股板塊有利，若澳門成為另一個金融市場，亦會對酒店行業帶來需求，所以擁有酒

店業務的澳門股份都一定能受惠。「金銀二獸」興奮，銀娛（０００２７）漲４﹒３％，金沙

（０１９２８）升３％。

此外，何曉軍又表示，廣州期貨交易所正處部門徵求意見階段，或將於年底獲批，交易內容

跟「綠色」和「碳排放」相關，這將是２６年以來中證監首次開閘成立的第一個期貨交易所。

無論如何，券商板塊還是看到了機遇，國泰君安（０２６１１）升１﹒４％，中信建投

（０６０６６）升０﹒９％，光大證券（０６１７８）升０﹒８％，中國銀河（０６８８１）升

０﹒５％。



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