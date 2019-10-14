《價值美股－阮靜瑤》發掘滄海遺珠的優質美股公司

《價值美股》有讀者希望我介紹較少人討論的優質美股公司，所以今天我會介紹一間剛於上

月才納入標普５００指數的公司，其基本面和過去股價都能保持穩健增長。這間公司在市場上雖

是該行業的龍頭，份額未來仍有頗大的拓展空間，它就是ＣＤＷ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

（ＣＤＷ）。



ＣＤＷ是美國５００強企業，主要銷售硬體和軟件產品，及為企業提供ＩＴ解決方案，包括

移動管理、安全管理、數據中心優化、雲計算、虛擬化和整合管理。公司的部門包括企業，公共

和其他部門。企業部門由美國的私營部門企業客戶組成，公共部門包括美國政府機構以及教育和

醫療機構，至於其他部門則包括加拿大和英國公司。根據ＩＤＣ Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ

Ｂｌａｃｋ Ｂｏｏｋ截至２０１８年底止數據，美國、英國和加拿大ＩＴ市場規模約１萬億元

（美元．下同）。當中，３２５０億元規模為ＣＤＷ的潛在市場，而目前公司僅佔據潛在市場的

５％，但該公司仍是行業龍頭，預期未來有不俗的增長空間。



近年的業績皆錄得穩定健康的增長。該公司２０１９年六月底止３個月淨銷售額為４６﹒３

億元，按年增長１０﹒６％；淨利潤為２億元，按年增長１３﹒６％。２０１８財年淨銷售額為

１６２﹒４億，按年增長９﹒５％，４年ＣＡＧＲ為７﹒７％；淨利潤為６﹒４億元，按年增長

２２﹒９％，４年ＣＡＧＲ為２７﹒３％。ＣＤＷ市盈率約２６倍，處於５年多的高位。該公司

早前股價有較大漲幅推升市盈率，主要因為它於９月１８取代系統服務公司Ｔｏｔａｌ

Ｓｙｓｔｅｍ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ，成為標普５００指數成分股，然而以行業平均和成長性來看

，ＣＤＷ估值仍是相對合理的水平。《茂宸證券經紀業務部助理副總裁 阮靜瑤》

