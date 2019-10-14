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14/10/2019 08:09

【駐京專電】銀保監：統一規範行政處罰程序

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》銀保監起草《中國銀保監會行政處罰辦法
（徵求意見稿）》，並向社會公開徵求意見。
　　《辦法》全文共計９章９９條，著眼於規範行政處罰程序，提升行政處罰效能，充分保護行
政相對人合法權益，對行政處罰案件管轄、立案調查、審理審議、權利告知與聽證、決定與執行
等內容作出全流程規範。
　　《辦法》所指的行政處罰包括：警告；罰款；沒收違法所得；責令停業整頓；吊銷金融（業
務）許可證；取消（撤銷）任職資格；限制保險業機構業務範圍；責令保險業機構停止接受新業
務；撤銷外國保險機構駐華代表機構；責令撤換外國保險機構駐華代表機構的首席代表；禁止從
事銀行業工作或者禁止進入保險業；法律、行政法規規定的其他行政處罰。
　　
＊設行政處罰委員會立案調查、審理和決定相分離＊

　　銀保監及其派出機構實行立案調查、審理和決定相分離的行政處罰制度，設立行政處罰委員
會。行政處罰委員會下設辦公室，行政處罰委員會辦公室設在銀保監會及其派出機構的法律部門
；暫未設立法律部門的，由相關部門履行其職責。
　　《辦法》明確，當事人有下列情形之一的，應當依法從輕或者減輕行政處罰：主動消除或者
減輕違法行為危害後果的；受他人脅逼有違法行為的；配合行政機關查處違法行為有立功表現的
；其他依法從輕或者減輕行政處罰的。違法行為輕微並及時糾正，沒有造成危害後果的，不予行
政處罰。
　　此外，當事人對銀保監會及其派出機構作出的行政處罰，享有陳述權和申辯權。對行政處罰
決定不服的，有權依法申請行政復議或者提起行政訴訟。

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