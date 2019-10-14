【駐京專電】李克強：加快輸煤輸電大通道建設，推動煤炭綠色開採

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國務院總理李克強主持召開國家能源委員

會會議，研究進一步落實能源安全新戰略，審議通過推動能源高質量發展實施意見，部署今冬明

春保暖保供工作。

李克強指出，根據中國以煤為主的能源資源稟賦，科學規劃煤炭開發布局，加快輸煤輸電大

通道建設，推動煤炭安全綠色開採和煤電清潔高效發展，有效開發利用煤層氣。加大國內油氣勘

探開發力度，促進增儲上產，提高油氣自給能力。深化開放共贏、多元化國際油氣合作。增強油

氣安全儲備和應急保障能力。發展水電、風電、光電等可再生能源，提高清潔能源消納水平。聚

焦短板，推進能源重大工程建設。

李克強稱，要大力推動重化工業、交通、建築等重點領域節能改造，促進通用設備能效提升

。提高終端用能電力比重，促進鐵路「以電代油」，實施港口岸電、空港陸電改造。倡導綠色生

活方式和消費文化，推廣應用節能產品。



＊探索互聯網發展能源新產業新業態新模式，做好冬季保暖工作＊



李克強指出，要加快能源開發利用關鍵技術和重大裝備攻關，探索先進儲能、氫能等商業化

路徑，依託互聯網發展能源新產業新業態新模式。深入推進能源領域市場化改革，放寬油氣勘探

開發和油氣管網、液化天然氣（ＬＮＧ）接收站、儲氣調峰設施投資建設以及配售電業務市場准

入，鼓勵各類社會資本積極參與。對標國際先進水平進一步縮短企業獲得電力的時間。推動建立

主要由市場決定能源價格的機制。優化能源市場監管，落實安全生產責任。

李克強又稱，北方取暖季節即將到來，要切實抓好保暖保供工作，從實際出發，宜電則電、

宜氣則氣、宜煤則煤。做實做細天然氣產儲運銷統籌協調，多渠道保障氣源供應。對今年北方重

點地區新增的「煤改氣」用戶，要落實好氣源安排，堅持以氣定改。突出做好東北三省供暖用煤

保障。多措並舉，確保人民群眾溫暖過冬。

