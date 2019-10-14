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14/10/2019 08:09

【駐京專電】北京環球度假區公布七大主題景區

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》北京環球度假區公布將入駐中國的七大主
題景區。這七大主題景區分別為：功夫熊貓蓋世之地、變形金剛基地、小黃人樂園、哈利．波特
的魔法世界、侏羅紀世界努布拉島、好萊塢、未來水世界。
　　北京環球度假區總裁兼總經理苗樂文表示，主要考慮中國消費者的喜好，最終選擇了這些在
中國深受歡迎的電影題材。
　　北京環球度假區變形金剛基地景區首次以巨型泰坦「梅特羅貝斯」為核心人物，將成為首個
以「變形金剛」為主題打造的景區；功夫熊貓蓋世之地主題景區取材於系列動畫影片《功夫熊貓
》，將成為首個以「功夫熊貓」為主題的景區，遊客將環繞在眾多包含中國元素的景點中，包括
影迷們喜愛的翡翠宮、熊貓村和智慧仙桃樹；未來水世界首次以景區的形式亮相，通過驚險的特
技表演讓遊客置身於精彩的「水上戰鬥」中。
　　北京環球影城還將呈現美國洛杉磯的好萊塢大道，表現由導演張藝謀與史蒂文．斯皮爾伯格
合作的電影特效製片廠體驗表演，將東西方文化融會貫通，帶領遊客進入電影特效世界。
　　北京環球度假區還包括餐飲娛樂綜合商業體北京環球城市大道，開業時還將揭幕兩家主題酒
店　　環球影城大酒店及諾金度假酒店。
　　北京環球度假區位於北京通州文化旅遊區，佔地４平方公里，一期工程佔地約１﹒６９平方
公里。預計於２０２１年正式開園。

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