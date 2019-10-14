【駐京專電】北京環球度假區公布七大主題景區

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》北京環球度假區公布將入駐中國的七大主

題景區。這七大主題景區分別為：功夫熊貓蓋世之地、變形金剛基地、小黃人樂園、哈利．波特

的魔法世界、侏羅紀世界努布拉島、好萊塢、未來水世界。

北京環球度假區總裁兼總經理苗樂文表示，主要考慮中國消費者的喜好，最終選擇了這些在

中國深受歡迎的電影題材。

北京環球度假區變形金剛基地景區首次以巨型泰坦「梅特羅貝斯」為核心人物，將成為首個

以「變形金剛」為主題打造的景區；功夫熊貓蓋世之地主題景區取材於系列動畫影片《功夫熊貓

》，將成為首個以「功夫熊貓」為主題的景區，遊客將環繞在眾多包含中國元素的景點中，包括

影迷們喜愛的翡翠宮、熊貓村和智慧仙桃樹；未來水世界首次以景區的形式亮相，通過驚險的特

技表演讓遊客置身於精彩的「水上戰鬥」中。

北京環球影城還將呈現美國洛杉磯的好萊塢大道，表現由導演張藝謀與史蒂文．斯皮爾伯格

合作的電影特效製片廠體驗表演，將東西方文化融會貫通，帶領遊客進入電影特效世界。

北京環球度假區還包括餐飲娛樂綜合商業體北京環球城市大道，開業時還將揭幕兩家主題酒

店 環球影城大酒店及諾金度假酒店。

北京環球度假區位於北京通州文化旅遊區，佔地４平方公里，一期工程佔地約１﹒６９平方

公里。預計於２０２１年正式開園。

