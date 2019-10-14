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14/10/2019 08:09

【駐京專電】大興機場將達１５家航空公司，日均航班量２８０班

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家民航局機場司司長劉春晨表示，按照
機場投運計劃安排，１０月１０日起，中聯航航班量已恢復至日均１３４班；１０月２７日開始
，民航執行冬春季航班計劃，其他航空公司將陸續正式進駐，在大興國際機場運營的航空公司將
達１５家，日均航班量將達２８０班左右。
　　北京大興國際機場自正式投運以來，總體運行保持良好態勢。其中，９月３０日至１０月６
日實現連續７天航班始發正常率、放行正常率「雙百」目標。
　　民航局數據顯示，自９月２５日正式投運以來，截至１０月１０日，大興國際機場航班累計
起降１２３７架次，日均８０架次；進出港旅客達１８﹒７萬人次，日均１﹒２４萬人次；進出
港行李共計６﹒０３萬件，日均０﹒４萬件；平均航班放行正常率９８﹒１７％。

＊國慶期間日均遊客超過７萬人次＊

　　劉春晨表示，在剛剛過去的國慶黃金周期間，大興國際機場成為北京「網紅景點」。假日期
間，大興國際機場日均遊客超過７萬人次，總計４７萬人次，與出港過檢旅客比為１３：１。特
別是１０月３日遊客量達到１０﹒７８萬人次的最高峰，與出港過檢旅客比達到２４：１。
　　今年前三季度，民航全行業共完成旅客運輸量５﹒０億人次，同比增長８﹒７％。

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