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14/10/2019 08:09

【駐京專電】北京銀保監局：銀行不得將核心業務外包予合作機構

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》北京銀保監局印發《關於規範銀行與金融
科技公司合作類業務及互聯網保險業務的通知》，針對北京地區銀行與金融科技公司合作類業務
，規定銀行不得將貸款「三查」、風險控制等核心業務環節外包給合作機構，嚴防信貸資金違規
流入房地產市場。
　　《通知》明確依法審慎開展合作類業務這一總體要求，規定銀行開展合作類業務不得突破自
身經營範圍，不得借助外部合作規避監管規定。要求銀行在業務發展初期應注意循序漸進，以試
點等方式逐步開展。
　　要求銀行機構充分披露合作業務信息及合作各方的責任邊界，充分揭示合作業務風險，明示
收費主體、項目和標準；嚴格審核通過合作機構平台發布的各類營銷宣傳信息。
　　《通知》要求銀行加強合作機構管理，對合作機構建立准入、評估和退出機制。合作機構准
入應報總行審批，嚴禁未經授權開展合作；嚴禁與虛構交易背景或貸款用途，套取信貸資金的企
業開展合作；嚴禁與以非法手段催收貸款的企業開展合作；嚴禁與以「大數據」為名竊取、濫用
、非法買賣或洩露客戶信息的企業開展合作。
　　《通知》還將線上貸款業務作為規範重點，明確提出，銀行合作類產品及業務模式應經總行
審批，不得將貸款「三查」、風險控制等核心業務環節外包給合作機構，且應採取有效方式對貸
款資金使用等進行跟蹤檢查和監控分析，嚴防信貸資金違規流入網絡借貸平台、房地產市場等禁
止性領域。

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