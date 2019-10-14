【聚焦人幣】中美貿易緊張局勢緩和，人幣在岸價漲逾３００點

《經濟通通訊社１４日專訊》中美貿談達成第一階段協議，貿易緊張局勢有所緩和，早段在

岸人民幣急彈，漲逾３００點突破７﹒０６關口，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）最新報７

﹒０５６８。離岸價（ＣＮＨ）亦升破７﹒０６，最新報７﹒０５７６。

中美兩國達成首階段貿易協議，中方將於未來兩年，每年購入４００億至５００億美元的美

國農產品，美國則暫緩原訂於周二（１５日）提高２５００億美元大陸貨品的關稅率，並考慮是

否把中國剔出匯率操縱國名單。（ｃａ）

