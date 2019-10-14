【政策解讀】華泰：人行標準化債權資產規則，股市等風險資產受益

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行發布標準化債權類資產認定規則（徵求意見稿），明

確銀行業理財登記托管中心有限公司的理財直接融資工具，銀行業信貸資產登記流轉中心有限公

司的信貸資產流轉和收益權轉讓相關產品等為非標債權類資產。

華泰華泰證券固收團隊認為，首先，非標致勝模式繼續弱化。以往銀行理財主要利器就是「

非標＋成本計價＋資金池」，這幾個優勢都在弱化。與此同時，負債端壓力仍大，資產及負債端

壓力之下，將倒逼銀行理財向大類資產配置等方向尋找投資機會，股市等風險資產是受益者。

其次，資產端壓力進一步增大。本次規定嚴格限制非標將進一步對理財資產端構成壓力。資

產端壓力下，理財利率將繼續緩步下行。由於高達１００ｂｐ利差的存在，導致貨基今年以來持

續向貨幣類理財流轉，這種趨勢仍將繼續，但未來兩者利率有望逐步收斂，貨基機構化，理財散

戶化。

再次，理財也會通過發行更多長久期產品加以應對。隨著利率水平的降低，居民對長久期產

品的接受度在提升，理財通過多發行長久期資產，進而提升非標投資能力，緩解壓力。

最後，從最新公布的理財半年報可以看到，非保本理財規模平穩，理財淨值化在快速推進，

貨幣類理財仍是主力，長久期產品接受度提升。已經有六家理財成立子公司，仍存在較強的規模

訴求。淨值化對市場的助漲（牛市業績好，規模擴張）助跌（熊市業績差，贖回）風險值得警惕

。明年是資管新規最後一年，過渡期能否延長對理財運行乃至市場都有重大影響。（ｃｔ）

