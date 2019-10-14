  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/10/2019 09:34

【人行操作】人行逆回購七連停，零投放零回籠

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作，為連續第７日暫停逆回購。
　　公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。
　　國慶調假，內地上周六（１２日）為工作日。人行當日公布，受逆回購到期、政府債券發行
繳款等因素影響，近期銀行體系流動性總量有所下降，但仍處於合理充裕水平，周六不進行逆回
購操作。當天沒有逆回購到期，上周累計淨回籠３４００億元人民幣。（ａｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道11/10/2019
倡25折平賣公屋 租戶升呢做業主
FOCUS11/10/2019
【FOCUS】侵侵暫「交卷」 初選再變臉?
生財有道11/10/2019
【嚟緊炒D乜】深控下半年有多個項目入帳 中線有望挑戰3.6元
香港政情11/10/2019
【施政前瞻】李兆波：首要落實官員問責制 「明日大嶼」難以實行
香港政情11/10/2019
【施政前瞻】關焯照：政府不傾向派錢 中產失信心料明年現移民潮
香港政情11/10/2019
【施政前瞻】關焯照：料推租津助基層 收地無助解決短期房屋問題
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金