《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作，為連續第７日暫停逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。
國慶調假，內地上周六（１２日）為工作日。人行當日公布，受逆回購到期、政府債券發行
繳款等因素影響，近期銀行體系流動性總量有所下降，但仍處於合理充裕水平，周六不進行逆回
購操作。當天沒有逆回購到期，上周累計淨回籠３４００億元人民幣。（ａｃ）
14/10/2019 09:34
【人行操作】人行逆回購七連停，零投放零回籠
《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作，為連續第７日暫停逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。
國慶調假，內地上周六（１２日）為工作日。人行當日公布，受逆回購到期、政府債券發行
繳款等因素影響，近期銀行體系流動性總量有所下降，但仍處於合理充裕水平，周六不進行逆回
購操作。當天沒有逆回購到期，上周累計淨回籠３４００億元人民幣。（ａｃ）
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