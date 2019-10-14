【大灣區】廣州期貨交易所設立方案正徵求意見，主題涉綠色金融

《經濟通通訊社１４日專訊》廣東省地方金融監督管理局局長何曉軍日前出席第八屆嶺南論

壇時稱，廣州期貨交易所正處部門徵求意見階段，或將於年底獲批，交易內容跟「綠色」和「碳

排放」相關。這或是２６年以來中證監首次開閘成立的第一個期貨交易所。

《２１世紀經濟報道》引述一位業內人士指出，廣州期貨交易所設立工作目前正在積極推進

中，方案獲批後該交易所將在南沙落地，註冊資金或是３０億元人民幣，其中政府出資５０％，

其餘５０％來自企業、社會等募集。（ｅｙ）

