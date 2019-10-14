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即市新聞

14/10/2019 10:50

【修例風暴】美議員克魯茲訪港遭外交部炮轟，林鄭稱公務在身拒見

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國共和黨兩名參議員日前訪港，當中包括被稱為黨內「明日
之星」、曾競逐共和黨總統參選人的克魯茲（Ｔｅｄ　Ｃｒｕｚ）。他日前穿著一身黑衣接受港
媒訪問，稱這身衣裝顯示他站在香港人和反修例示威者一方。他認為《香港人權與民主法案》獲
美國國會跨黨派支持，相信會大比數通過，並由美國總統特朗普簽署確認。克魯茲稱，若香港政
府再引用《緊急法》，實行禁網或取消區議會選舉，是當局走向專制和獨裁的表現。
　　克魯茲透露原訂會與香港特首林鄭月娥見面，但被要求會面要完全保密，但最終林鄭仍取消
了這場會晤，他批評對方軟弱。行政長官辦公室回應事件則指，行政長官因另有公務而取消此次
會面，另外批評克魯茲稱未見到示威者暴力行為的說話是「匪夷所思」。
　　同樣來港觀察示威活動的還有共和黨參議員霍利（Ｊｏｓｈ　Ｈａｗｌｅｙ），他昨日
（１３日）到旺角目擊示威者逃避警員的情況，並在Ｔｗｉｔｔｅｒ發文記錄。

＊外交部駐港公署：堅決反對克魯茲來港尋釁挑事＊

　　美國重量級政治人物訪港，盡管不獲本港高官接見，但中國政府方面則表現出強烈反彈。外
交部駐港公署發聲明，指克魯茲「肆意踐踏國際法和國際關係基本準則，睜着眼睛說瞎話，昧着
良心搞破壞，公然來港作秀表演，為極端暴力分子搖旗吶喊、撐腰打氣，對香港事務和中國內政
大放厥詞、指手劃腳」，對此表示極度憤慨，予以強烈譴責。聲明又指中國人民堅決反對像克魯
茲這樣政客來港尋釁挑事，「不得在中國的土地上撒野」。
　　內地《環球時報》則指，克魯茲的表態讓示威者產生新的幻覺，批評他來港是為撈取政治資
本，文章認為若美國通過《香港人權與民主法案》，克魯茲及其親屬等人應被列入禁止訪港的黑
名單。（ｅｙ）（ｚｚ）

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