【ＦＯＣＵＳ】侵侵明出美農風頭，北京暗奪節奏控制

【ＦＯＣＵＳ】侵侵口中的「第一階段協議」未獲北京「背書」，卻於推特出盡「偉大的愛

國農民」的風頭，被刻薄的華爾街評論員形容為「ｐｕｔ ｌｉｐｓｔｉｃｋ ｏｎ

ｔｈｅ ｐｉｇ（給豬塗上口紅）」。

從大大的信件、鶴叔的表態及侵侵的推文看，儘管中國並未從第十三輪談判中獲得太多「著

數」，但已成功借「農產品」這張大牌暗自奪回貿易戰的節奏控制。



＊中美就「協議」官方表態現明顯差異＊



中美第十三輪貿易磋商周五（１１日）達成口頭共識，包括中國向美購買４００億－

５００億美元農產品，續開放市場予美國金融機構，承諾保持外匯市場透明度及自由度；美國暫

緩１５日提高對２５００億美元中國商品關稅至３０％等。此「實質性進展」的消息，刺激美股

、港股、Ａ股齊升。

不過望真些，兩國明顯差異的官方表態暗湧浮動。侵侵周五（１１日）在橢圓形辦公室宣告

雙方達「實質性第一階段協議（ａ ｖｅｒｙ ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌ ｐｈａｓｅ

Ｏｎｅ ｄｅａｌ）」後，周六（１２日）再發推稱，「剛剛達成的協議是美國歷史上對農民而

言最棒、最大的協議」。不過，中國從商務部到《新華社》都隻字未提「協議」二字，後者更指

，後續許多問題依然充滿不確定性。

北京對「協議」二字謹慎有餘，或皆因按美方公布的版本，中方已放低早前「三底線」中的

兩條－－美方取消全部加徵關稅、對美採購數字需符合實際；至於第三條「協議文本必須平等及

有尊嚴」，則尚未可知。



＊為「大開放、大改革」贏時間及空間＊



白宮似贏得漂亮，難怪侵侵欣喜若狂地建議農民「立即購買更多土地，購買更大的拖拉機」

；而北京看似以百億美元的真金白銀僅換來「加徵５％關稅暫緩」；但事實上，今次談判最大的

意義是：成功借「農產品」這張大牌暗自奪回貿易戰的節奏控制。

無論是大大給侵侵的信中提及「高度重視您對農產品問題的關切」，還是鶴叔與侵侵會面時

強調「ｔｗｅｎｔｙ ｍｉｌｌｉｏｎ ｔｏｎｓ ｓｏｙｂｅａｎｓ

ａｌｒｅａｄｙ」，上周才強調只會同意全面協議的侵侵，已因此而改變主意稱，「我認為分步

、分階段進行確實會更好」。換言之，侵侵以關稅極限施壓逼使中國進行全面結構性改革，及堅

持可執行、可驗證的節奏已被打亂。

華盛頓政圈的批評者就指，此對美國農民來說是勝利，但就美國經濟的實質利益而言是零。

以刻薄著稱的華爾街評論員Ｓｖｅｎ Ｈｅｎｒｉｃｈ更指，所謂「局部協議」的意思，就是無

法就任何重大議題達成一致且相離甚遠，但卻能給豬塗上口紅並將牠稱為超模

（ｐｕｔ ｓｏｍｅ ｌｉｐｓｔｉｃｋ ｏｎ ｔｈｅ ｐｉｇ ａｎｄ ｃａｌｌ

ｉｔ ａ ｓｕｐｅｒｍｏｄｅｌ）。

下一步挑戰，將是北京能否再利誘侵侵暫緩１２月１５日對餘下所有輸美中國商品加徵關稅

。對北京而言，即使中美戰略競爭難因關稅暫緩而根本改變，但侵侵愈受制好大喜功的選票工程

，中國「大開放、大改革」的進程愈將贏得更多時間及空間。

