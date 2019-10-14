《金石為開－黃威》中美達成初步協議，避險需求減弱

《金石為開》由於英國「硬脫歐」的風險降低，上周歐系貨幣由低位反彈，導致美元指數呈

衝高回落態勢。不過，考慮到中美貿易關係出現進展，市場避險情緒減弱，美元回軟並未對黃金

產生明顯提振。在降息預期未進一步升溫的情況下，金價缺乏上升動力，全周反覆下跌

１﹒１％。



＊英國「硬脫歐」風險下降＊



英國「脫歐」問題突然在上周柳暗花明。英國首相約翰遜與愛爾蘭總理瓦拉德卡的非公開談

話似乎效果良好。會談之後兩位領導人發表聯合聲明，稱他們發現可能找到一條通往「脫歐」協

議的道路。英國「脫歐」僵局有可能出現化解機會，歐盟同意未來幾日與其進行密集式談判，尋

求在１０月底之前達成「脫歐」協議。上周英鎊飆漲２﹒５％，其餘歐系貨幣亦由低位回升，導

致美元指數連續兩周回吐。

不過，美元回軟並未給黃金帶來太多提振。實際上黃金在７月至８月中旬的升勢中，與美元

的負相關性並不強，主要推動力來自貨幣寬鬆預期及避險需求。而英國「硬脫歐」風險下降實則

削弱了避險情緒。另一方面，中美雙方結束此輪會談後，特朗普表示雙方在口頭上已達成初步協

議。其中涉及中國購買價值４００億美元至５００億美元的美國農產品，美國則會暫停實施原定

于本周的提升關稅計劃。協議仍需要數周時間制定，雙方可能在１１月簽署。雖然這只能算作一

份「停戰協議」，但至少釋放出中美關係改善的信號，無疑利好短線風險情緒。



＊黃金１４６０美元有支撐＊



至於貨幣政策方面，上周美聯儲多位官員發表了講話，反映出內部分歧巨大。值得留意的是

美聯儲將自１０月中旬起每月購入６００億美元國庫債券，以重建資產負債表。在９月數據偏軟

的情況下，鮑威爾態度略有軟化。但整體而言，市場對１０月的降息預期較一周之前沒有顯著變

化，因此對黃金的推動十分有限。

降息預期反反覆覆，已經難以支持黃金再度大幅上漲，而避險需求的削弱開始令金價承壓。

目前金價仍圍繞保歷加通道中軌１５００美元窄幅震盪，ＭＡＣＤ快慢線交纏，仍難以形成有效

金叉；ＲＳＩ在５０附近徘徊輸入後無功而返，正掉頭向下。預計黃金短線仍以上落市為主，前

低１４６０美元料有支撐。美股將進入業績期，本周需密切留意重磅股的盈利表現。英國「脫歐

」談判、中美貿易協定方面的消息以及美國９月零售銷售數據亦需關注。

《六福金融分析師 黃威》

