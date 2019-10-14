《陶冬天下－陶冬》中美談判偃旗息鼓，脫歐談判峰迴路轉

《陶冬天下》大事，往往在夜晚發生。中國的投資者星期六（１２日）醒來，兩件大事發生

了。中美貿易談判達成階段性成果，太平洋兩岸烽煙暫息；歐盟與英國進入正式的脫歐談判，英

倫海峽上空出現了罕見的平和祥雲。困擾全世界的兩大不確定性同時冒出曙光，如此背景下上周

全球風險資產走好，資金離開債券、黃金、日圓等避險天堂，增槓桿、增風險權重。美股先跌後

升，在連跌三周後靠貿易談判消息炒上。聯儲將ｒｅｐｏ市場注資干預常態化，十年期國債利率

上周升７﹒５點，兩年期６﹒３點，債劵被拋售。伊朗油輪紅海被炸，布倫特原油期貨價格再次

升破６０美元關口。英國首相和愛爾蘭總理的一場私人會晤化解了北愛爾蘭貿易邊境的困局，歐

盟宣布即時與英國進入實質性談判，英國出現有協議脫歐的生機，英鎊連續兩日飆升。市場風險

偏好出現改變，黃金價格下挫。



英國的脫歐談判在過去幾天峰迴路轉。經過英國首相與愛爾蘭總理之間的私人會面，愛爾蘭

向歐盟出具不反對函件，歐盟貿易首席代表巴尼耶獲得歐盟２７國授權，與英國脫歐事務大臣巴

克利展開ｔｕｎｎｅｌ談判，高強度的ｔｕｎｎｅｌ談判，一般被認為是談判突破前的集中努力

，估計希望在歐盟峰會前談判出框架性結果，供首腦們審批。在愛爾蘭與北愛爾蘭貿易邊境上的

談判突破（目前尚未知細節），為英國有序脫歐掃除了最大的障礙。筆者估計軟脫歐的概率由

１５％上升到４０％，不過英國與歐洲之間仍有艱苦的談判，任何協議必須得到英國議會批准，

執政聯盟小夥伴ＤＵＰ的取態至關重要。目前有幾個路徑，最有可能的是英歐達成框架共識，英

國申請歐盟批准延後脫歐，約翰遜解散議會重新選舉，新議會批准脫歐方案，英國在明年上半年

有序脫歐。這種情況的概率為３０％。另一種情況是英歐談判順利，現議會審批通過協議，三個

月內英國脫歐，這種概率為１０％。英歐談判破裂，１０月３１日硬脫歐，這種概率為２％。英

歐談判破裂，英國舉行二次公投，再次確認脫歐，約翰遜強行無序脫歐，概率１３％。其他的情

況大致為由於外部或內部制約，英國脫歐因為不同原因而不斷被延遲。目前英國脫歐路線圖尚不

明朗，暫時沒有一種超過５０％可能性概率的情況。不過情況會在兩個星期內明朗化。筆者依然

認為現在是買英國資產的好時機，英鎊匯率仍在一個標準差之外，嚴重超跌。



美國股市本周進入第三季度業績公布期，市場屏住呼吸準備查看企業盈利有多差。分析員預

測中位數估計標普５００公司平均盈利倒退４％，連續第三個季度錄得盈利負增長（前兩季度分

別跌０﹒２％和０﹒３％）。美國經濟的減速（尤其是投資減速）應該較強烈地反映在企業數字

上，但是股市情緒卻依然高漲，儘管近期市場波動增加，股價卻依然站立在歷史高位上。盈利與

股價的脫節愈發明顯，不過這些並沒有放慢資金進入股市的步伐。究其原因，流動性過剩也。全

球資金成本處在歷史低位，愈來愈多的國債利率進入零負利率區域，為尋求回報資金不得不攀爬

風險曲線。歷史上前所未有的貨幣政策，給美國帶來歷史罕見的流動性驅動型牛市。在每天資金

注入ｒｅｐｏ市場近一個月後，紐約聯儲終於拉下面子，不再強調資金的短期短缺，而是索性啟

動每月６００億美元的資產購買計劃，美國的ＱＥ政策悄悄地開始啟動，那怕決策者不承認這是

新一輪ＱＥ。新一輪ＱＥ已經啟程，這是全球股市動盪向上的底氣。



本周市場焦點：英國脫歐談判進程、中美貿易協議細節、市場對聯儲下一步政策的判斷及歐

盟峰會。經濟數據上，中國的９月信貸數據和美國９月零售數據值得關注。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

