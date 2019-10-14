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14/10/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１８﹒６億人幣，買匯控騰訊沽招行建行

　　《經濟通通訊社１４日專訊》受美中貿易談判進展良好消息刺激，加上美國總統特朗普稱將
與國務院副總理劉鶴會面，恆指周五高開２７８點報２５９８６，重上１０天線（約２５９３８
點）。本地地產股午後續有追捧，多隻重磅股更錄得逾２％的升幅，帶動恆指一度最多飆６８５
點，報２６３９３，破廿天線（２６３０５點），恆指全日收報２６２７１，升５６３點或
２﹒１９％，收復１０天線、５０天線（約２６１８４點）及２０天線（２６３０５點）。
　　按額度計算，北水周五淨流入１８﹒６２億元人民幣，按日減少７﹒４７億或２８﹒６％。
北水淨買入最多的個股依次是匯豐控股（００００５）、騰訊控股（００７００）及友邦保險
（０１２９９）；淨賣出最多的依次是招商銀行（０３９６８）、建設銀行（００９３９）及石
藥集團（０１０９３）。
　　周五主板成交９８６﹒２４億元，按日增加兩成半。其中，港股通成交額１２５﹒２４億元
，佔總成交的１２﹒７％。
　　周五重磅股匯控、友邦及騰訊股價分別升２﹒６％、２﹒２％及１﹒９％，齊獲北水追捧，
其中匯控連續第三日成為北水淨買入最多之股份，連同周五買盤５﹒８５億元，三日合計湧入
１７﹒９３億元。騰訊獲富瑞及交銀國際維持「買入」評級，周五再獲５﹒４２億北水進駐，全
周四個交易日共計淨流入１５﹒６２億元。雖然大和將友邦目標價由９８元下調至９５元，但仍
錄１﹒６１億北水買盤。
　　持續登上北水淨沽出榜首的招行周五再有５﹒８６億北水流出，全周合計流走１８﹒６９億
元，北水愛股建行亦錄得２﹒７６億沽盤。藥股受壓，石藥集團股價大挫６﹒９％，約
１﹒９６億北水撤出。
　　獲長實集團（０１１１３）以逾４０億元人民幣轉讓大連西崗山黑嘴子項目的融創中國
（０１９１８）股價大漲５﹒５％，北水趁機獲利回吐，淨賣出１﹒１６億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　匯豐控股（００００５）　　　　　　５．８５　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　５．４２　
　　友邦保險（０１２９９）　　　　　　１．６１　
　　中國太保（０２６０１）　　　　　　１．１７　
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　　　０．７１　

　　淨沽出最多港股：
　　招商銀行（０３９６８）　　　　　－５．８６　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　－２．７６　
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　－１．９６　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－１．１６　
　　吉利汽車（００１７５）　　　　　－０．４９　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　

＊＊
（ｃｌ）

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