【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１８﹒６億人幣，買匯控騰訊沽招行建行

《經濟通通訊社１４日專訊》受美中貿易談判進展良好消息刺激，加上美國總統特朗普稱將

與國務院副總理劉鶴會面，恆指周五高開２７８點報２５９８６，重上１０天線（約２５９３８

點）。本地地產股午後續有追捧，多隻重磅股更錄得逾２％的升幅，帶動恆指一度最多飆６８５

點，報２６３９３，破廿天線（２６３０５點），恆指全日收報２６２７１，升５６３點或

２﹒１９％，收復１０天線、５０天線（約２６１８４點）及２０天線（２６３０５點）。

按額度計算，北水周五淨流入１８﹒６２億元人民幣，按日減少７﹒４７億或２８﹒６％。

北水淨買入最多的個股依次是匯豐控股（００００５）、騰訊控股（００７００）及友邦保險

（０１２９９）；淨賣出最多的依次是招商銀行（０３９６８）、建設銀行（００９３９）及石

藥集團（０１０９３）。

周五主板成交９８６﹒２４億元，按日增加兩成半。其中，港股通成交額１２５﹒２４億元

，佔總成交的１２﹒７％。

周五重磅股匯控、友邦及騰訊股價分別升２﹒６％、２﹒２％及１﹒９％，齊獲北水追捧，

其中匯控連續第三日成為北水淨買入最多之股份，連同周五買盤５﹒８５億元，三日合計湧入

１７﹒９３億元。騰訊獲富瑞及交銀國際維持「買入」評級，周五再獲５﹒４２億北水進駐，全

周四個交易日共計淨流入１５﹒６２億元。雖然大和將友邦目標價由９８元下調至９５元，但仍

錄１﹒６１億北水買盤。

持續登上北水淨沽出榜首的招行周五再有５﹒８６億北水流出，全周合計流走１８﹒６９億

元，北水愛股建行亦錄得２﹒７６億沽盤。藥股受壓，石藥集團股價大挫６﹒９％，約

１﹒９６億北水撤出。

獲長實集團（０１１１３）以逾４０億元人民幣轉讓大連西崗山黑嘴子項目的融創中國

（０１９１８）股價大漲５﹒５％，北水趁機獲利回吐，淨賣出１﹒１６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

匯豐控股（００００５） ５．８５

騰訊控股（００７００） ５．４２

友邦保險（０１２９９） １．６１

中國太保（０２６０１） １．１７

廣汽集團（０２２３８） ０．７１



淨沽出最多港股：

招商銀行（０３９６８） －５．８６

建設銀行（００９３９） －２．７６

石藥集團（０１０９３） －１．９６

融創中國（０１９１８） －１．１６

吉利汽車（００１７５） －０．４９

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