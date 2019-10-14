《日入而息》金管局降逆周期緩衝比率放水三千億，中美貿戰緩和

《今天重點》﹡金管局下調逆周期緩衝資本比率至２％，釋放最多三千億放貸額度

﹡中移動（００９４１）等四家營辦商投得３﹒５吉赫頻帶５Ｇ頻譜，使用費

約１０億

﹡９月美元計出口降３﹒２％進口跌８﹒５％，均遜預期；內地９月人幣計出

口降０﹒７％，進口降６﹒２％；９月出口降幅２月以來最大，交行金研稱

不宜過度悲觀；海關表示全年外貿將保持總體平穩、穩中提質發展態勢；在

通關、稅收等方面解決民企外貿問題；海關總署表示首三季外貿進出口保持

增長，結構持續優化



《即日市況》﹡中美貿戰緩和，港股升２１３點收２６５２１三連漲，成交９０３億



《深滬股市》﹡外貿數據潑冷水，滬綜指全日升幅收窄至１﹒１５％



《美元匯價》﹡「無序脫歐」機會低，英鎊或上試１﹒２８；歐元最新報１﹒０１２８╱

３０，日圓最新報１０８﹒１７╱１９



《公司業績》﹡辰罡（０８１３１）首三季盈轉虧４０８﹒７萬元，不派息

﹡長安汽車料前三季盈轉虧最多２８億元人民幣

﹡浙江滬杭甬（００５７６）子公司浙商證券９月淨利潤按年升７０﹒７％

﹡石藥（０１０９３）附屬新諾威製藥料第三季多賺１５％至３５％



《公司資訊》﹡ＺＩＯＮＣＯＭ（０８２８７）股份要約獲５﹒６３％股權有效接納

﹡天寶（０１９７９）客戶簽新訂單更謹慎，與美團在汽車電池櫃方面合作

﹡永泰（００３６９）青山公路新盤本月推３８間洋房現樓，呎價或逾一萬七

﹡全民國際（０８１７０）擬購香港辦公室物業涉３０００萬元

﹡佳明（０１２７１）旗下青衣明翹匯獲批預售樓花同意書，下周或開價

﹡安達保險料未來香港網絡保險市場會有高雙位數增長

﹡亞博科技（０８２７９）聯合中標海南省即開型彩票服務項目

﹡長城環亞（００５８３）獲銀行１億元循環貸款

﹡信佳國際（００９１２）中美貿易戰影響不大，擬於越南擴充生產線

﹡德視佳眼科（０１８４６）超購近４２倍，一手中籤率三成

﹡浙商銀行（０２０１６）獲中證監准發最多２５．５億股Ａ股

﹡高雅光學（００９０７）收清盤呈請，持續暫停股份買賣

﹡康希諾生物（０６１８５）擬發行最多２４８０萬股Ａ股

﹡捷利交易寶（０８０１７）９月註冊用戶增近二成四

﹡盛業資本（０８４６９）售兩項應收帳，代價合共近１﹒５億元人民幣

﹡報道指匯控（００００５）擬改造網上銀行Ｆｉｒｓｔ Ｄｉｒｅｃｔ

﹡僑雄國際（００３８１）聯營獲薩摩亞賭博管制局原則性批准賭場許可證

﹡銀城國際（０１９０２）２﹒６億元人民幣投得南京醫院地塊

﹡澳至尊（０２０３１）今早起停牌，待恢復最低公眾持股量

﹡彌明生活百貨（０８４７３）申請轉主板上市

﹡長實（０１１１３）愛海頌首輪推售２１８伙，入場費７０５萬元

﹡瑞安房地產（００２７２）９月合約銷售額按年跌３４％

﹡晨訊科技（０２０００）首九月收入按年跌５７﹒５％

﹡安域亞洲（００６４５）料中期收入按年大減

﹡友佳國際（０２３９８）首九個月銷售額按年跌約１８％

﹡寶勝國際（０３８１３）９月綜合經營收益淨額按年上升１５％

﹡裕元集團（００５５１）９月綜合經營收益淨額按年跌１﹒９７％

﹡中移動等四家營辦商投得３﹒５吉赫頻帶５Ｇ頻譜，使用費約１０億

﹡中國中藥（００５７０）完成發行２８億元人民幣超短期融資券，年利率

３﹒１９％

﹡中國生物製藥（０１１７７）抗血栓藥「替格瑞洛片」獲美國批准仿製藥申

請



《國企紅籌》﹡中遠海發（０２８６６）終止發行Ａ股

﹡首都機場（００６９４）９月旅客吞吐量減１％，港澳台航線跌近三成

﹡招商局置地（００９７８）首九個月合同銷售額升約１９％

﹡遠東宏信（０３３６０）斥９﹒３４億元人民幣收購兩項基礎資產

﹡中國建築興業（００８３０）斥６﹒７４億元向母企購瀋陽熱電公司

﹡中國中冶（０１６１８）首九月新簽合同額按年升１８﹒８％



《神州民企》﹡國瑞置業（０２３２９）９月銷售額按年升１３﹒６％

﹡毅德國際（０１３９６）股份要約獲１４﹒７４％股權有效接納

﹡內地十月首批國產遊戲版號下發，騰訊（００７００）兩款遊戲在列



《中國要聞》﹡９月美元計出口降３﹒２％進口跌８﹒５％，均遜預期

﹡內地９月人幣計出口降０﹒７％，進口降６﹒２％

﹡９月出口降幅２月以來最大，交行金研稱不宜過度悲觀

﹡首９月中國進口豬肉增４４％，海關指要開拓進口來源

﹡統計局表示１０月上旬生豬價格同比上漲１６﹒２％

﹡海關表示全年外貿將保持總體平穩、穩中提質發展態勢；在通關、稅收等方

面解決民企外貿問題；海關總署表示首三季外貿進出口保持增長，結構持續

優化

﹡國務院發布糧食安全白皮書：糧食供求仍處緊平衡態勢

﹡人行上海總部進一步完善銀行間債券市場備案管理；人行逆回購七連停，零

投放零回籠

﹡上海一男子詐騙網貸平台１８００萬元人民幣，獲罪１２年

﹡上海金交所紐約金ＴＮ合約掛牌上市首日下跌

﹡市場預計特斯拉上海工廠最快下周投產

﹡招商局子公司港通發展擬引兩戰投，最多募資１００億

﹡內地房地產熱銷季難再現，樓市穩是主流

﹡李克強稱老舊小區改造有必要，應吸引社會力量參與

﹡外交部表示國家副主席王岐山將出訪印尼、日本

﹡外媒指「學習強國」Ａｐｐ藏後門，可訪用戶照片訊息

﹡胡春華將出席第三屆中國太平洋島國經濟發展合作論壇

﹡國鐵集團表示確保完成８０００億元鐵路投資任務

﹡無錫小食店發生燃氣爆炸，至少９人死亡

﹡騰訊退出拼多多母公司股東之列，張震等退出高管之列；拼多多回應騰訊退

出母公司：境內公司正常變化

﹡中證監表示「保險＋期貨」試點項目覆蓋２３個省區市

﹡遊戲版號審批速度穩步提升，５Ｇ將成下個高潮強心劑

﹡中汽協表示９月新能源汽車產銷同比「雙降」；中國９月汽車銷量按年下降

５﹒２％

﹡諾亞財富為羅靜案受害投資人提供三成貸款應急

﹡券商接窗口指導，私募公司債募集資金用途將受限制

﹡中證監同意５家企業科創板ＩＰＯ註冊

﹡歐盟對５Ｇ安全風險提出警告，將加大對華為審查力度

﹡中國首三季美元計對美出口降１０﹒７％進口降２６％

﹡市場看淡協議，官媒表示解決中美經貿問題不能一蹴而就

﹡首三季中美貿易總值２﹒７５萬億人幣，降１０﹒３％

﹡商務部表示中美在農業、匯率及技術轉讓等取實質性進展

﹡世貿正式授權美國就空中巴士補貼案向歐盟加徵關稅

﹡賈躍亭在美破產重組，ＦＦ股權被轉讓予債權人信託

﹡外交部希望歐方傾聽中國企業意見和訴求



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒６％，報１１０６６﹒９５點



《其他消息》﹡金管局表示９月份外匯基金境外資產增加４９８億元

﹡９月資助自置房屋按揭登記升５８％，中銀香港四連冠

﹡深股通額度全日用２４﹒５億元；滬股通額度全日用８﹒２億元，陸股通淨

買入２７億



《修例風暴》﹡美議員克魯茲訪港遭外交部炮轟，林鄭稱公務在身拒見

﹡消防處表示以汽油彈縱火個案增加，因應局勢作適當部署

﹡陳茂波稱社會沒有繼續撕裂本錢，經濟步入技術性衰退

﹡信銀國際沙田大圍道分行暫停營業；信銀國際全線分行正常服務，部分自動

櫃員機暫停

﹡記協強烈譴責警方，涉暴力傷害Ｎｏｗ新聞台車長

﹡ＮＯＷ新聞台車長疑警署內被毆，警方表示會主動跟進

﹡騰訊復播ＮＢＡ被指「短暫愛國」，外交部表示不評論

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