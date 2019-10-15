《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７８７．３６ 跌 ２９．２３點╱０．１１％
標普５００ ２９６６．１５ 跌 ４．１２點╱０．１４％
納斯達克 ８０４８．６５ 跌 ８．３９點╱０．１０％
倫敦富時１００ ７２１３．４５ 跌 ３３．６３點╱０．４６％
法蘭克福ＤＡＸ １２４８６．５６ 跌 ２５．０９點╱０．２０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６４３．０８ 跌 ２２．３９點╱０．４０％
﹡香港時間７：３６ａｍ美元兌日圓１０８．４７，歐元兌美元１．１０３１
15/10/2019 07:46
《日出而作》劉鶴或本月底再赴美續談，美股反覆低收，歐股全線跌
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７８７．３６ 跌 ２９．２３點╱０．１１％
標普５００ ２９６６．１５ 跌 ４．１２點╱０．１４％
納斯達克 ８０４８．６５ 跌 ８．３９點╱０．１０％
倫敦富時１００ ７２１３．４５ 跌 ３３．６３點╱０．４６％
法蘭克福ＤＡＸ １２４８６．５６ 跌 ２５．０９點╱０．２０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６４３．０８ 跌 ２２．３９點╱０．４０％
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