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15/10/2019 07:46

《日出而作》劉鶴或本月底再赴美續談，美股反覆低收，歐股全線跌

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６７８７．３６　跌　　２９．２３點╱０．１１％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９６６．１５　跌　　　４．１２點╱０．１４％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８０４８．６５　跌　　　８．３９點╱０．１０％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２１３．４５　跌　　３３．６３點╱０．４６％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２４８６．５６　跌　　２５．０９點╱０．２０％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５６４３．０８　跌　　２２．３９點╱０．４０％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３６ａｍ美元兌日圓１０８．４７，歐元兌美元１．１０３１

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