《經濟通通訊社１５日專訊》本港環境衞生服務供應商莊臣控股（０１９５５）明日
（１５日）在主板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價１﹒１５元，較招股價１元高出
１５％，每手２０００股，不計手續費，每手賺３００元。
該股在富途暗盤交易系統中，開市價為１﹒５０元，高招股價五成，不計手續費，每手賺
１０００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１﹒６元，較招股價高６０％。而該股於富途
暗盤交易系統中，現報１﹒９６％，較招股價高９６％。（ａｌ）
15/10/2019 16:17
【新股上市】莊臣（１９５５）暗盤開１﹒１５元，高招股價１５％
《經濟通通訊社１５日專訊》本港環境衞生服務供應商莊臣控股（０１９５５）明日
（１５日）在主板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價１﹒１５元，較招股價１元高出
１５％，每手２０００股，不計手續費，每手賺３００元。
該股在富途暗盤交易系統中，開市價為１﹒５０元，高招股價五成，不計手續費，每手賺
１０００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１﹒６元，較招股價高６０％。而該股於富途
暗盤交易系統中，現報１﹒９６％，較招股價高９６％。（ａｌ）
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