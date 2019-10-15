【新股上市】莊臣（１９５５）暗盤開１﹒１５元，高招股價１５％

《經濟通通訊社１５日專訊》本港環境衞生服務供應商莊臣控股（０１９５５）明日

（１５日）在主板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價１﹒１５元，較招股價１元高出

１５％，每手２０００股，不計手續費，每手賺３００元。

該股在富途暗盤交易系統中，開市價為１﹒５０元，高招股價五成，不計手續費，每手賺

１０００元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１﹒６元，較招股價高６０％。而該股於富途

暗盤交易系統中，現報１﹒９６％，較招股價高９６％。（ａｌ）

