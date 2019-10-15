【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１５日專訊》恆生銀行（０００１１）股價上兩日炒起累漲４％，似有投資

者在除息前趁低吸納，為的合資格收取第三次中期息１﹒４元。恆生銀行今日除息，早市股價則

見回吐，半日收跌１﹒３元，跌幅為０﹒８％，報１６１﹒６元。

除了派息外，上市公司每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留

意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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兆邦基 （０１６６０） 一拆五 １７╱１０ － －

保誠 （０２３７８） 每股獲派一股 １７╱１０ ２１╱１０ －

Ｍ＆Ｇ股份

虎都 （０２３９９） 一拆四 １７╱１０ － －

平安證券（００２３１） 二供一， ２２╱１０ ２４╱１０－３１╱１０ ２７╱１１

供股價５仙

中科生物（０１２３７） 五合一 ２２╱１０ － －

萬亞企業（０８１７３） 五十合一 ２２╱１０ － －

萬亞企業（０８１７３） 合併後六供十，２３╱１０ ２５╱１０－１╱１１ １４╱１１

供股價１９仙

中海重工（００６５１） 四十合一 ２９╱１０ － －

大凌集團（００２１１） 五股送一份 ４╱１１ ６╱１１－７╱１１ １９╱１１

２０２０年認股證

中播控股（００４７１） 二十合一 １２╱１１ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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信和置業 （０００８３） 末期息４１仙，可以股代息 ２８╱１０

新鴻基地產 （０００１６） 末期息３﹒７元 １１╱１１

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