【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１５日專訊》恆生銀行（０００１１）股價上兩日炒起累漲４％，似有投資
者在除息前趁低吸納，為的合資格收取第三次中期息１﹒４元。恆生銀行今日除息，早市股價則
見回吐，半日收跌１﹒３元，跌幅為０﹒８％，報１６１﹒６元。
除了派息外，上市公司每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留
意。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
兆邦基 （０１６６０） 一拆五 １７╱１０ － －
保誠 （０２３７８） 每股獲派一股 １７╱１０ ２１╱１０ －
Ｍ＆Ｇ股份
虎都 （０２３９９） 一拆四 １７╱１０ － －
平安證券（００２３１） 二供一， ２２╱１０ ２４╱１０－３１╱１０ ２７╱１１
供股價５仙
中科生物（０１２３７） 五合一 ２２╱１０ － －
萬亞企業（０８１７３） 五十合一 ２２╱１０ － －
萬亞企業（０８１７３） 合併後六供十，２３╱１０ ２５╱１０－１╱１１ １４╱１１
供股價１９仙
中海重工（００６５１） 四十合一 ２９╱１０ － －
大凌集團（００２１１） 五股送一份 ４╱１１ ６╱１１－７╱１１ １９╱１１
２０２０年認股證
中播控股（００４７１） 二十合一 １２╱１１ － －
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準
表列１個月內藍籌股除息日期：
藍籌股 （編號） 派息 除淨日期
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
信和置業 （０００８３） 末期息４１仙，可以股代息 ２８╱１０
新鴻基地產 （０００１６） 末期息３﹒７元 １１╱１１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－