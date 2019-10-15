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15/10/2019 09:08

【企業盈警】贛鋒（１７７２）料九個月淨利潤跌約６４％至７３％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》江西贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）修正今年
９月底止首三季度業績預告，預計期內歸屬於上市公司股東的淨利潤下降６３﹒８５％至７２﹒
８９％，報約３億元至４億元。
　　該公司表示，今年第三季度當季公允價值變動損失１﹒７５億元，其中由於
Ｐｉｌｂａｒａ股價下跌而產生的公允價值變動損失為１﹒６４億元，影響當季經營業績預計。
　　該公司早前作出業績預告，指出今年１至９月歸屬於上市公司股東的淨利潤約３﹒８７億元
至４﹒９８億元，下降５５％至６５％。（ｋｓ）

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