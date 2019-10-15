【新股上市】華營建築暗盤開報１﹒５元，較招股價高５０％

《經濟通通訊社１５日專訊》本港樓宇建築總承建商－－華營建築（０１５８２）將於明日

（１６日）在主板掛牌，今日在輝立暗盤交易市場暗盤開報１﹒５元，比上市價１元高出

５０％，最新報１﹒９８元高出９８％，一手２５００股，帳面賺２４５０元。

至於在耀才交易場，華營建築最新報２元，高招股價１倍；富途暗盤交易最新更報

２﹒５４元，高招股價逾１﹒５倍。

華營建築公開發售部分超額認購８﹒８７倍，一手中籤率２０％，認購３６手穩奪一手，股

份招股定價為１元，為招股價範圍（１元至１﹒４元）之下限價。（ｊｔ）

