《經濟通通訊社１５日專訊》本港樓宇建築總承建商－－華營建築（０１５８２）將於明日
（１６日）在主板掛牌，今日在輝立暗盤交易市場暗盤開報１﹒５元，比上市價１元高出
５０％，最新報１﹒９８元高出９８％，一手２５００股，帳面賺２４５０元。
至於在耀才交易場，華營建築最新報２元，高招股價１倍；富途暗盤交易最新更報
２﹒５４元，高招股價逾１﹒５倍。
華營建築公開發售部分超額認購８﹒８７倍，一手中籤率２０％，認購３６手穩奪一手，股
份招股定價為１元，為招股價範圍（１元至１﹒４元）之下限價。（ｊｔ）
15/10/2019 16:17
【新股上市】華營建築暗盤開報１﹒５元，較招股價高５０％
《經濟通通訊社１５日專訊》本港樓宇建築總承建商－－華營建築（０１５８２）將於明日
（１６日）在主板掛牌，今日在輝立暗盤交易市場暗盤開報１﹒５元，比上市價１元高出
５０％，最新報１﹒９８元高出９８％，一手２５００股，帳面賺２４５０元。
至於在耀才交易場，華營建築最新報２元，高招股價１倍；富途暗盤交易最新更報
２﹒５４元，高招股價逾１﹒５倍。
華營建築公開發售部分超額認購８﹒８７倍，一手中籤率２０％，認購３６手穩奪一手，股
份招股定價為１元，為招股價範圍（１元至１﹒４元）之下限價。（ｊｔ）
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