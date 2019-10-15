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即市新聞

15/10/2019 17:06

《盤後部署》施政報告公布疊加人權民主法案表決，港股續牛皮待變

　　《經濟通通訊社１５日專訊》有傳中方希望在１０月底前，與美國繼續進行貿易磋商，以敲
定協議細節，美股隔晚（１４日）微跌。雖然港股今早高開８７點，報２６６０９點，但已是全
日最高位。市場觀望氣氛濃厚下，港股由升轉跌惟幅度不大，最低報２６４３３跌８８點，最終
收報２６５０３點，微跌１７點，主板成交７５６﹒８２億元跌１６﹒２３％。國企指數收報
１０５００點，軟７點。
　　內地Ａ股走低，上證綜合指數報２９９１點，跌１６點或０﹒５６％。深證成分指數報
９６７１點，跌１１４點或１﹒１７％。兩市合共成交４５９１億元人民幣。

＊施政報告料專注民生問題＊

　　特首林鄭月娥將於明早（１６日）公布施政報告，按目前市場消息所指，報告主調依然是圍
繞住屋等民生問題，不過就未有指出將如何解決當前社會動盪的問題，這是市場最期待的。林鄭
已揚言，沒有計劃再引用緊急法推出更多止暴制亂的法例，不過目前示威活動未見顯著減少，若
新一份施政報告沒有紓緩亂局方案，或變相加劇社會動盪，港股亦將因而出現如８月般的跌勢。
　　本周除了本港施政報告外，美國國會審理《香港人權與民主法案》亦是一大焦點，眾議院暫
定香港時間明早表決。雖然目前民主共和兩黨都表現支持法案，通過的機會亦非常大。人權民主
法案一旦推行，中美關係緊張情況又再升溫，中方亦可能透過將涉嫌干預香港的公司或個人列入
「不可靠實體清單」，以反制美國。如果中美角力延伸以香港作為戰場，港股亦難逃跌勢。

＊恆指２７０００必見阻力＊

　　港股今日結束三日連升，足以反映中美達成首階段貿易協議的利好基本已經完全消化。除了
上述兩大因素之外，市場觀望待變，故港股或持續牛皮。在技術走勢上，港股今日出現陰燭，幸
好不是大陰燭，同時亦非處於上日的「十字星」之下，否則會出現「黃昏之星」，反映後市轉跌
。不過，從恆指保歷加通道而言，通道頂線正不斷走低，反映港股升幅有限，並於二萬七關口見
阻力，故此推斷港股短期將於２６４００至２６６００位置徘徊。（ａｌ）（ｚｚ）

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