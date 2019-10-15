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15/10/2019 08:06

【貿易開戰】傳中國希望在簽署首階段美中貿易協議前進行更多磋商

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據外電引述消息人士報道，中國希望在國家主席習近平簽署美
中首階段貿易協議前，最早在１０月底與美方進行更多磋商，以敲定首階段貿易協議的細節。
　　據悉，中國可能會派出由副總理劉鶴率領的代表團再次赴美，敲定一份書面協議，兩國領導
人可能在下月於智利舉行的亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會上簽署該協議。
　　消息人士稱，中方希望特朗普在取消本周上調對中國商品的關稅基礎上，再取消１２月的關
稅上調計劃。（ｍｎ）

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