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15/10/2019 08:07

【貿易開戰】努欽：若美中不能達成協議，１２月５日將如期加關稅

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國財政部長努欽表示，如果１２月１５日前未能與中國達成
貿易協議，可能屆時會對新一輪中國輸美商品加徵關稅，但目前預計該協議將能夠達成。
　　美國總統特朗普上周五表示，中國及美國已經達成首階段貿易協議，涉及農業、匯率及知識
產權保護方面。不過兩國官員都表示，需要做更多的工作才能敲定協議，特朗普承認協議仍有可
能會失敗。
　　努欽表示，未來數周將舉行更多不同級別的貿易談判，他及萊特希澤將會與及中國副總理劉
鶴進行一次電話通話，而特朗普與中國國家主席習近平之間亦會舉行會談。（ｍｎ）

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