  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/10/2019 08:15

【脫歐之後】英女皇國會演說優先確保本月底脫歐

　　《經濟通通訊社１５日專訊》英國國會周一（１４日）復會，英女皇伊利沙伯二世按傳統到
國會發表演說，宣讀首相約翰遜政府撰寫的未來數月的立法計劃，她在演說中重申目前優先事務
是確保英國於１０月３１日脫歐，又稱脫歐後要與歐盟在自由貿易及友好合作的基礎上建立新關
係。
　　除脫歐法案，演說亦涵蓋逾２０項新法案，包括２０２１年起恢復基於計分的移民制度，不
過早前有傳可能有制裁侵犯人權的「英國版《馬格尼茨基法案》」，就並無提及。（ｍｎ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態15/10/2019
研究滅貧 3美學者瓜分經濟獎
生財有道14/10/2019
【濠江股市】連敬涵：澳門設證交所利濠賭股 待公布細節暫炒概念
興證快訊14/10/2019
中美新一輪貿易談判
FOCUS14/10/2019
【FOCUS】侵侵明出美農風頭 北京暗奪節奏控制
生財有道14/10/2019
《開市Good Morning》溫傑：魯大師高位回落半成宜止賺
國際動態14/10/2019
超級颱風橫掃日本 至少30死15失蹤
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金