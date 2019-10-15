《經濟通通訊社１５日專訊》英國國會周一（１４日）復會，英女皇伊利沙伯二世按傳統到
國會發表演說，宣讀首相約翰遜政府撰寫的未來數月的立法計劃，她在演說中重申目前優先事務
是確保英國於１０月３１日脫歐，又稱脫歐後要與歐盟在自由貿易及友好合作的基礎上建立新關
係。
除脫歐法案，演說亦涵蓋逾２０項新法案，包括２０２１年起恢復基於計分的移民制度，不
過早前有傳可能有制裁侵犯人權的「英國版《馬格尼茨基法案》」，就並無提及。（ｍｎ）
15/10/2019 08:15
【脫歐之後】英女皇國會演說優先確保本月底脫歐
《經濟通通訊社１５日專訊》英國國會周一（１４日）復會，英女皇伊利沙伯二世按傳統到
國會發表演說，宣讀首相約翰遜政府撰寫的未來數月的立法計劃，她在演說中重申目前優先事務
是確保英國於１０月３１日脫歐，又稱脫歐後要與歐盟在自由貿易及友好合作的基礎上建立新關
係。
除脫歐法案，演說亦涵蓋逾２０項新法案，包括２０２１年起恢復基於計分的移民制度，不
過早前有傳可能有制裁侵犯人權的「英國版《馬格尼茨基法案》」，就並無提及。（ｍｎ）
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