《經濟通通訊社１５日專訊》英倫銀行副行長康利夫表示，市場不應排除英倫銀行在英國無
協議脫歐後可能需要加息的可能性。
他稱，央行的行動並不總是反映市場的意見，目前有市場人士預計在達成任何英國脫歐過渡
協議之前，英倫銀行不會像之前般加息。
英倫銀行此前曾表示，在發生英國無協議脫歐後，利率上升或下降都有可能，這將取決於英
國無協議脫歐對經濟增長及通脹帶來的影響。但英倫銀行行長卡尼及其他一些官員曾表示，一旦
發生這種情況，減息的可能性較大。（ｍｎ）
15/10/2019 08:41
【脫歐之後】英倫銀行副行長：不應排除無協議脫歐後加息可能性
《經濟通通訊社１５日專訊》英倫銀行副行長康利夫表示，市場不應排除英倫銀行在英國無
協議脫歐後可能需要加息的可能性。
他稱，央行的行動並不總是反映市場的意見，目前有市場人士預計在達成任何英國脫歐過渡
協議之前，英倫銀行不會像之前般加息。
英倫銀行此前曾表示，在發生英國無協議脫歐後，利率上升或下降都有可能，這將取決於英
國無協議脫歐對經濟增長及通脹帶來的影響。但英倫銀行行長卡尼及其他一些官員曾表示，一旦
發生這種情況，減息的可能性較大。（ｍｎ）
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