【脫歐之後】英倫銀行副行長：不應排除無協議脫歐後加息可能性

《經濟通通訊社１５日專訊》英倫銀行副行長康利夫表示，市場不應排除英倫銀行在英國無

協議脫歐後可能需要加息的可能性。

他稱，央行的行動並不總是反映市場的意見，目前有市場人士預計在達成任何英國脫歐過渡

協議之前，英倫銀行不會像之前般加息。

英倫銀行此前曾表示，在發生英國無協議脫歐後，利率上升或下降都有可能，這將取決於英

國無協議脫歐對經濟增長及通脹帶來的影響。但英倫銀行行長卡尼及其他一些官員曾表示，一旦

發生這種情況，減息的可能性較大。（ｍｎ）

