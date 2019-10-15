  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/10/2019 08:41

【脫歐之後】英倫銀行副行長：不應排除無協議脫歐後加息可能性

　　《經濟通通訊社１５日專訊》英倫銀行副行長康利夫表示，市場不應排除英倫銀行在英國無
協議脫歐後可能需要加息的可能性。
　　他稱，央行的行動並不總是反映市場的意見，目前有市場人士預計在達成任何英國脫歐過渡
協議之前，英倫銀行不會像之前般加息。
　　英倫銀行此前曾表示，在發生英國無協議脫歐後，利率上升或下降都有可能，這將取決於英
國無協議脫歐對經濟增長及通脹帶來的影響。但英倫銀行行長卡尼及其他一些官員曾表示，一旦
發生這種情況，減息的可能性較大。（ｍｎ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態15/10/2019
研究滅貧 3美學者瓜分經濟獎
生財有道14/10/2019
【濠江股市】連敬涵：澳門設證交所利濠賭股 待公布細節暫炒概念
興證快訊14/10/2019
中美新一輪貿易談判
FOCUS14/10/2019
【FOCUS】侵侵明出美農風頭 北京暗奪節奏控制
生財有道14/10/2019
《開市Good Morning》溫傑：魯大師高位回落半成宜止賺
國際動態14/10/2019
超級颱風橫掃日本 至少30死15失蹤
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金