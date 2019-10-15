【油市博奕】沙特１０月及１１月石油產量恢復至高於遇襲前水平

《經濟通通訊社１５日專訊》沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王表示，沙特１０月及１１月

石油產量將恢復到高於９月石油設施遇襲前的水平。

他預計，１０月及１１月的日產量將達到９８６萬桶，在９月１４日石油設施遇襲後，沙特

石油產量從８月水平每日減少６６萬桶至９１３萬桶。

油組及其盟友組成的ＯＰＥＣ＋將於今年１２月舉行下次會議，決定２０２０年的石油產量

政策。俄羅斯能源部長諾瓦克表示，目前沒有就調整減產協議進行任何磋商。而科威特石油部長

法迪勒則指，是否在會上討論加大減產力度仍然是未知之數。（ｍｎ）

