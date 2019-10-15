  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/10/2019 13:25

【華為風波】傳默克爾為免與中國產生摩擦，或准華為參與５Ｇ網絡

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據外媒引述德國當局消息報道，華為可能獲准向德國整個５Ｇ
網絡供應設備，因總理默克爾尋求避免與中國產生摩擦，故之前德國總理辦公室反對實施可能導
致華為不能參與德國網絡基礎設施的更加嚴格安全要求。
　　不過默克爾的首席發言人駁斥有關報道，稱默克爾未有進行干預以降低安全要求，以便允許
華為向德國的５Ｇ網絡提供設備。
　　德國經濟及內政部發言人表示，所有５Ｇ網絡供應商都必須滿足尚未公布的安全要求。（ｍ
ｎ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道15/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：濠賭股短線宜先獲利
香港政情15/10/2019
【施政前瞻】曾煥平：收地姿態多於實際 倡設公私營房屋發展模式
國際動態15/10/2019
研究滅貧 3美學者瓜分經濟獎
生財有道14/10/2019
【濠江股市】連敬涵：澳門設證交所利濠賭股 待公布細節暫炒概念
興證快訊14/10/2019
中美新一輪貿易談判
FOCUS14/10/2019
【FOCUS】侵侵明出美農風頭 北京暗奪節奏控制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金