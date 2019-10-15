【華為風波】傳默克爾為免與中國產生摩擦，或准華為參與５Ｇ網絡

《經濟通通訊社１５日專訊》據外媒引述德國當局消息報道，華為可能獲准向德國整個５Ｇ

網絡供應設備，因總理默克爾尋求避免與中國產生摩擦，故之前德國總理辦公室反對實施可能導

致華為不能參與德國網絡基礎設施的更加嚴格安全要求。

不過默克爾的首席發言人駁斥有關報道，稱默克爾未有進行干預以降低安全要求，以便允許

華為向德國的５Ｇ網絡提供設備。

德國經濟及內政部發言人表示，所有５Ｇ網絡供應商都必須滿足尚未公布的安全要求。（ｍ

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