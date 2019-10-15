《經濟通通訊社１５日專訊》據外媒引述德國當局消息報道，華為可能獲准向德國整個５Ｇ
網絡供應設備，因總理默克爾尋求避免與中國產生摩擦，故之前德國總理辦公室反對實施可能導
致華為不能參與德國網絡基礎設施的更加嚴格安全要求。
不過默克爾的首席發言人駁斥有關報道，稱默克爾未有進行干預以降低安全要求，以便允許
華為向德國的５Ｇ網絡提供設備。
德國經濟及內政部發言人表示，所有５Ｇ網絡供應商都必須滿足尚未公布的安全要求。（ｍ
ｎ）
15/10/2019 13:25
【華為風波】傳默克爾為免與中國產生摩擦，或准華為參與５Ｇ網絡
《經濟通通訊社１５日專訊》據外媒引述德國當局消息報道，華為可能獲准向德國整個５Ｇ
網絡供應設備，因總理默克爾尋求避免與中國產生摩擦，故之前德國總理辦公室反對實施可能導
致華為不能參與德國網絡基礎設施的更加嚴格安全要求。
不過默克爾的首席發言人駁斥有關報道，稱默克爾未有進行干預以降低安全要求，以便允許
華為向德國的５Ｇ網絡提供設備。
德國經濟及內政部發言人表示，所有５Ｇ網絡供應商都必須滿足尚未公布的安全要求。（ｍ
ｎ）
|生財有道15/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：濠賭股短線宜先獲利
|香港政情15/10/2019
【施政前瞻】曾煥平：收地姿態多於實際 倡設公私營房屋發展模式
|國際動態15/10/2019
研究滅貧 3美學者瓜分經濟獎
|生財有道14/10/2019
【濠江股市】連敬涵：澳門設證交所利濠賭股 待公布細節暫炒概念
|興證快訊14/10/2019
中美新一輪貿易談判
|FOCUS14/10/2019
【FOCUS】侵侵明出美農風頭 北京暗奪節奏控制
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰