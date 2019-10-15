《談國論企－黎偉成》中國對美出口９月份續大減有困

《談國論企》中國對美國出口於２０１９年９月份的下跌幅度較８月份有明顯的擴大，使前

９月份累計之數的跌勢加大，顯然受到美方要把所挑起的貿戰不斷升級的困擾日甚；而中國進口

美國商品持續大跌，貿易順差仍可觀，足見貿戰使美方損失的程度，仍遠高於其攻擊的中方。中

國對歐亞、「一帶一路」的貿易穩快增長，多邊主義發揮良性作用，政府積極主動強化供給側改

革內需政策，實體經濟有望穩中有進發展。



＊大增豬牛肉進口穩供求又減大豆進口抗貿戰＊



從中國海關總署舉行新聞發布會所披露的最新資料，最惹人注目的是：（甲）中國於

２０１９年１－９月份進口的豬肉累計１３２﹒６萬噸，同比大幅增長４３﹒６％，和輸入的牛

肉１１３﹒２萬噸，更增５３﹒４％，可解讀：非洲豬瘟使中國的生豬養殖和供應大大縮減，得

明顯進口豬肉，以處理和平衡供求關係，以減豬價上升之壓；而牛肉進口大增，該與居民因豬價

貴得改吃牛肉之況有關。

和進口大豆於前９個月累計６４５１﹒１萬噸，同比減少７﹒９％，會是對應美國對華所挑

貿戰的反制政策與措施。

至於（乙）中美貿易的最新發展，特別是（一）中國對美國的出口，於２０１９年１－９月

份累計達２﹒１３萬億元（人民幣．下同），同比減少６％，相對於１－８月份累計１﹒８８萬

億元所減的３﹒７％多減２﹒３個百分點，而以此二數伸算所得的９月份的減幅為２４﹒４％，

相對於８月份所減的１４﹒７％，多減９﹒７個百分點，大有急轉直下之概。

相信中國商品輸美加大下跌力度，乃受到多個負面因素影響，特別是（Ｉ）美國的內需和進

口需求有轉弱傾向，因經濟有反覆向下甚至衰退壓力，否則聯邦儲備局主席鮑威爾便不會在１０

月１０日的一個公開場合發言中表示會（ｉ）購１年以下的短債，以增銀行體系的流動性，我看

此與美債「倒掛」多時不改須作出的應變措施；更重要的是（ｉｉ）鮑威爾明確地強調會採取貨

幣政策確保美國經濟增長態勢不變，此語當然亦有一定的負面意味。

更重要的是（ＩＩ）美單邊和主動的對華所輸入的商品加徵關稅，使當地的進口商和批發商

得把部分成本轉嫁予零售商和消費者，在一定程度削弱中國商品在美國市場的銷售競爭力。即使

中美進行的１３輪高級別經貿磋商達成第一階段共識，但兩國政經關係仍存頗不少變異，因尚有

待中國國家主席習近平與美國總統特朗普的正式簽署協議文本，特朗普於這之前又有沒有什麼新

動作排華、壓華，實難預料，甚至連特朗普本人也不知到會否推出劣舉。中美第二階段的談判，

內容主要為美方對華為的「解禁」、向中國單方面採取的「出口管制實體清單」等，都屬高難度

者也。

再看（二）美貨輸華，於２０１９年１－９月份累計６１９４億元同比減少２２﹒５％，較

１－８月份累計５４５０﹒１億元所減的２３﹒５％，少減１個百分點，仍保持相對大幅減少態

勢，理由為（ｉ）中國對特朗普貿戰作被動式的反制加徵關稅，使美國輸華商品顯然昂貴，不僅

令中國境內的進口商改買其他來源地的產品，更足見中國所採取的反制措施對準美貨弱點，和

（ｉｉ）中國公司企業可以通過在境內購貨，使製造業增加內銷力度，而美國製造業就有約

６０％產品供內銷，是為發達國家的製造業產銷普見模式。料中國會強化扶持企業力度。

即使兩國一階貿協仍存變數須防美劣招

至於（ＩＩＩ）中國對美國雙邊貿易總額於１－９月份累計２﹒７５萬億元同比減

１０﹒３％，較１－８月份２﹒４２萬億元所減減９％多減１﹒３個百分點，美國已淪為中國第

三位的貿易往來者，佔比１２％，而歐盟及東盟於９月份分佔１５﹒６％與１３﹒７％，踞首、

次席。

更重要者為（ＩＶ）中國對美的貿易盈餘於２０１９年前９月份累計１﹒５１萬億元，較８

個月累計１﹒３３萬億元要多，特朗普對華單挑的貿戰，目的是要贏取來自中國的貿易利益，惟

中國對美貿盈甚可觀，更在另一個角度顯示美方對華貿戰自損的程度，比損人更甚。

至於（丙）中國對美國以外的全面進出口貿易，保持相對穩定、良性的發展步伐，特別是

（１）歐盟進出口於１－９月份累計３﹒５７萬億元同比增長８﹒６％，較１－８月份累計

３﹒１５萬億元同比增長９﹒７％為低，乃因歐盟輸華１﹒４萬億元同比僅增５﹒５％，而中對

歐出口２﹒１６萬億元尚增１０﹒７％；（２）對東盟進出口３﹒１４萬億元增１１﹒５％，和

（３）對日本進出口１﹒５８萬億元升０﹒１％。

（４）中國對「一帶一路」沿線國家的貿易往來，發展更是甚為迅速：進出口貿易於

２０１９年１－９月份累計６﹒６５萬億元同比增長９﹒５％，高於整體進出口增幅凡６﹒７個

百分點之普，並於整體進出口額度所佔比重達２９％。由是特朗普亦擬封殺「一帶一路」。

中國對外貿易不斷多元化、多邊化的發展，在環球經濟低迷逆境低下確取得良佳成績，特別

是有如斯可觀的外貿盈餘，是足以強化內部建設和內需，確保經濟穩中有進發展和成長。中央經

濟工作會議對經濟於２０１９年的發展政策和定調，堅持穩中求進工作總基調和堅持新發展理念

的同時，更把「堅持推動高質量發展」置於「堅持以供給側續構性改革為主線」之前，充分顯示

中央積極推動經濟由過去數量式提升為質量式發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

