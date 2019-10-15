【駐京專電】人行解讀：Ｍ２回升體現鬆緊適度貨幣政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》人行調查統計司司長阮健弘表示，９月末

Ｍ２的增速是８﹒４％，增速比上月未和上年同期分別高了０﹒２和０﹒１個百分點。貨幣供應

量的增速回升，是人民銀行堅持穩健的貨幣政策，保持政策力度，鬆緊適度的效果體現。今年以

來，人民銀行會同有關的金融管理部門，綜合運用多種政策工具，豐富銀行補充資本資金來源，

適時地降低存款準備金率，增強商業銀行的資金運用能力，在推動了Ｍ２增速的回升。

