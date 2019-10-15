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即市新聞

15/10/2019 10:06

【駐滬專電】滬上多家早教機構跑路，「套路貸」後又見「套路跑」

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上海本地媒體《新民晚報》報道，今年以
來，滬上幼兒培訓機構頻現「關門潮」。有家長透露，花費了數萬元人幣在三家教育機構購買早
教服務，但不久後卻發現這３家機構相繼關門，課程無人接手、孩子無處上課，更不知找誰去退
錢。
　　報道指，在這些早教機構「關門潮」的背後，是有一群人專以經營不太穩定的教育培訓機構
為目標，以收購股權的名義，將教育培訓機構弄到手後一方面賺取帳面資金，另一方面在「零投
入」的情況下繼續銷售課程，迅速「榨乾」剩餘價值，直至被租賃處的物業斷水斷電鎖門。
　　這種「套路跑」令監管部門難以打擊，因為背後的運作方鑽了監管的空子。如運作方名下有
不同的公司，以Ａ公司「接盤」後，會用Ｂ公司與物業公司簽續租協議，用Ｃ公司與家長簽培訓
協議，收款方則可能是Ｄ公司。相關部門介入時難有「抓手」，無法定性為「詐騙」，缺乏打擊
手段。
　　據粗略統計，今年上海被「套路跑」運作關門的教育培訓機構已多達１４家，包括培正逗點
、馨哈早教、巧恩美語、寶知成、凱瑞寶貝、花園寶貝、維樂教育、梓音藝術空間、創造力星球
樂高ＳＴＥＭ中心等。受害家長數以千計。
　　「套路跑」的狡猾手法和惡劣影響，讓人聯想到了前幾年的「套路貸」。當「套路貸」剛出
現時，同樣披著「民間借貸」的外衣，合同、欠條、銀行流水都證明是「借貸事實存在」，團伙
不僅採用威脅、暴力等手段逼債，甚至還利用了民事訴訟、仲裁和公證等司法手段來「下套」，
達到侵佔他人財產的目的。

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