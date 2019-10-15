【駐滬專電】９月交行中國財富景氣指數創近兩年新低

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》交通銀行（０３３２８）

（滬：６０１３２８）今日在上海公布，９月交銀中國財富景氣指數下降２個百分點至１３３，

創近兩年新低。

三個一級指標中，經濟景氣指數下降３個百分點，收入增長指數和投資意願指數均下降２個

百分點。

分項指標中，經濟景氣指數為１３１點，較上期下滑３個百分點，主要因為中美貿易關係緊

張，進出口不確定性進一步加大，令小康家庭對投資景氣度預期明顯下滑。同時，在全球經貿摩

擦和經濟下行的影響下，部分行業招聘需求有所下降，令穩就業將面臨一定壓力，因此小康家庭

對就業形勢預期有所回落。

同時，小康家庭收入增長指數下降２個百分點至１４８點。９月歐央行、聯儲局接連減息，

上證指數在３０００點左右徘徊，１０年期國債、銀行理財產品等收益率下跌，反映小康家庭家

庭財務狀況指數下降２個百分點，投資收益指數下降１個百分點。

最後，投資意願指數下滑２個百分點至１１９點。其中，流動資產投資意願和不動產投資意

願同步下滑。流動資產中，投資意願上漲較為明顯的是貴金屬、貨幣基金和收藏品，下降較多的

為債券、基金和境外資產投資。不動產投資上，核心城市小康家庭現時不動產投資意願與上期保

持不變，未來不動產投資意願小幅下降１個百分點；非核心城市小康家庭現時與未來不動產投資

意願分別下降１個百分點和２個百分點。隨著房地產長效管理機制持續落實，調查顯示多套房家

庭當期和未來的房產投資意願也都有所下滑。

