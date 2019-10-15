《午市前瞻》中美貿談進展良好，料港股能升至兩萬七並挑戰牛熊線

《經濟通通訊社１５日專訊》中美日前口頭達成首階段貿易協議，惟有報道指，中方希望在

十月底前與美國繼續進行磋商，以敲定細節。另外，美國財政部長努欽表示，如果１２月１５日

前未能與中國達成貿易協議，屆時或展開新一輪關稅，但目前預計能夠達成協議。兩國最終落實

協議仍存在變數，市場觀望氣氛濃厚。隔晚美股三大指數全線回吐，港股恆指高開８７點報

２６６０９點，亦是半日最高位，之後反覆向下。本地方面，特首林鄭月娥發表《施政報告》前

夕，地產股走低，連同本地銀行股回吐，拖累大市最低見２６４５６點跌６５點。最終，恆指午

收報２６５０６，跌１５點或跌０﹒０６％，主板成交４１５﹒３１億元。

國企指數報１０４９８，跌９點或跌０﹒０９％。

上證綜合指數報２９９１，跌１５點或跌０﹒５３％，深證成分指數報９６８８，跌９８點

或跌１％，兩市成交２９２０﹒８３億元人民幣。

重磅股方面，金管局降逆周期緩衝資本比率，惟匯控（００００５）仍回落０﹒４２％，報

５９﹒７元；騰訊（００７００）半日揚０﹒６１％，報３３０﹒２元；港交所（００３８８）

微漲０﹒０８％，報２３７﹒４元；友邦（０１２９９）升０﹒０７％，報７３﹒８５元；建行

（００９３９）漲０﹒３２％，報６﹒２４元。

政府將於明日發表《施政報告》，料將重點著墨土地政策，本地地產股走勢偏軟。新地（０

００１６）跌０﹒６２％，報１１１﹒７元；恆地（０００１２）微升０﹒１３％，報３７﹒３

元；太古地產（０１９７２）瀉１﹒６８％，報２３﹒４元；新世界（０００１７）走低

０﹒３９％，報１０﹒３２元；長實（０１１１３）跌１﹒１４％，報５２﹒１元。



＊溫鋼城：若施政報告有政策沖喜，新地短線可上望１１８元＊



中美貿易談判進良好，中國國務院副總理劉鶴可能於本月底前再度赴美敲定首階段協議文本

，消息刺激恆指上揚，兩日累漲逾八百點。今早恆指輕微高開８７點，之後走勢偏軟。中投傲揚

基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社》表示，現階段中美談判反枱的可能性很低，因為兩國近期公

布的經濟數據表現均欠佳，說明貿易戰的效果已開始反映，停戰有逼切性。

另外，美國總統特朗普要爭取連任，也需要解決中美貿易事件。認為恆指能繼續升至

２７０００點，挑戰２５０天牛熊線（約２７３００點），但前題是不補回上周五（１１日）形

成的上升裂口（約闊１６６點），裂口底部２５８０９點見支持。

行政長官林鄭月娥將於明日（１６日）發表施政報告，今日本地地產股仍偏軟。溫鋼城對本

地地產看法比較中性，他認為施政報告中，港人港地及發展農地的相關政策對本地地產有一定影

響。若政府進一步推港人港地會對地產銷售量有較大影響，因為現時有約三成的資金皆是來自內

地。因此，若該報告推出有利本港地產市道發展，新地短線可上望１１８元至１２０元，支持位

在１０５元附近。（ｆｚ，ｙｋ）

